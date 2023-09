Un haka historique face au XV de France, la Nouvelle-Zélande s'explique

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

En ouverture de la Coupe du monde de rugby, le choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande a tourné en faveur des hommes de Fabien Galthié. Si l'on va donc retenir cette victoire des Bleus, l'une des images de la rencontre restera le haka réalisé par les All Blacks. Fait rare, Aaron Smith maniait une pagaie maorie durant ce moment. Et le joueur néo-zélandais s'est d'ailleurs expliqué sur le sujet.

Le haka est toujours un moment très attendu lors des matchs de la Nouvelle-Zélande. Et face au XV de France, ça a toujours donné des images impressionnantes. On se souvient notamment de la rencontre de Coupe du monde en 2007 lors de laquelle Sébastien Chabal et les autres Français n'avaient pas hésité à défier les All Blacks à seulement quelques centimètres d'eux pendant le haka. Bis repetita au Mondial 2011. En réponse au haka de la Nouvelle-Zélande, Thierry Dusautoir et ses coéquipiers s'étaient alors positionnés en forme de V.

Coupe du monde de rugby : Le rêve est permis pour le XV de France https://t.co/VQppOHujbG pic.twitter.com/EDZPKrUQi0 — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

« C'était quelque chose de spécial pour notre groupe »

On attendait donc le haka de la Nouvelle-Zélande avec impatience pour ce match face au XV de France. Et les All Blacks nous ont surpris. Menant le haka, Aaron Smith a alors effectué cette danse traditionnelle avec une pagaie maorie dans les mains, ce qui n'arrive jamais. Rapporté par le Daily Mail , Aaron Smith a expliqué cela, assurant : « Je portais une hoe qui est comme une pagaie de pyrogue. C'était quelque chose de spécial pour notre groupe. Ça correspond un peu à notre moment en France. Les Coupe du monde sont différentes et nous voulions ajouter quelque chose d'unique à ce groupe pour ce moment. On senti que c'était le bon moment et c'était très spécial de porter cette hoe et de représenter notre peuple ».

« Le haka fait partie de notre héritage »