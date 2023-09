Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Angleterre - Japon

Arnaud De Kanel

Comme l'Irlande et les Tonga samedi, l'Angleterre et le Japon clôtureront cette septième journée de compétition ce dimanche, avec en ligne de mire la première place du groupe D. Depuis l'Allianz Riviera de Nice, les deux équipes se livreront à coup sûr un beau duel.

Trois matchs sont au programme ce dimanche 17 septembre, dont le choc du groupe D qui opposera le Japon à l'Angleterre à 21h. Les deux sélections ambitionnent de terminer à la première position de leur poule et cela passera obligatoirement par une victoire ce dimanche soir. Le décor est planté.

La première place en vue pour l'Angleterre et le Japon

Anglais et Japonais ont parfaitement réussi leurs débuts dans cette Coupe du monde de rugby 2023. Disposant d'une Argentine indisciplinée, le XV de la Rose s'est rassuré en faisant chuter les Pumas au Vélodrome (27-10). De leur côté, les Japonais ont évité le piège tendu par le Chili en s'imposant tranquillement 42 à 12. Ces deux succès ont donné de la confiance aux adversaires du jour. « Chaque semaine, nous disions que nous construisions, et personne n'y croyait. Mais je crois que nous pouvons gagner cette Coupe du monde. Bien sûr que oui. Sinon, je ne serais pas là », assurait le pilier anglais Ellis Genge après la victoire face à l'Argentine. Jamie Joseph, le sélectionneur des Nippons, s'était montré un peu plus mesuré après la victoire des siens sur le Chili. « Ce que vous avez observé aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous ne vous attendiez pas (NDLR, il s'adresse aux journalistes). Nous, nous savions que le Chili était aussi bon, nous avions vu leurs test-matchs et nous avons bien répondu sur le terrain. Dans toutes les Coupes du monde, l'important, c'est l'esprit, et la motivation pour le jeu. Si l'on a ça à l'esprit, nous pouvons apprendre à gérer la pression. La semaine prochaine, nous jouerons l'Angleterre, l'une des meilleures nations du monde, une équipe physiquement supérieure, qui joue intelligemment et d'une autre manière que le Chili. Nous allons devoir nous préparer à gagner d'une autre manière, et c'est peut-être mieux pour nous, car vous ne vous attendrez pas à ce que l'on gagne », confiait-il après la victoire du Japon. Les deux équipes risquent de se livrer une bataille féroce pour décrocher la première place de ce groupe. Le Géorgien Nika Amashukeli donnera le coup d'envoi à 21h00 depuis l'Allianz Riviera de Nice où les Anglais veulent se promener. La recontre sera à suivre sur TF1 .

Les compositions pour Angleterre - Japon

La composition de l'Angleterre : 15. Steward ; 14. May, 13. Marchant, 12. Tuilagi, 11. Daly ; 10. Ford, 9. Mitchell ; 7. Earl, 8. Ludlam, 6. Lawes (cap.) ; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Sinckler, 2. Dan, 1. Genge.



Les remplaçants anglais : 16. Dan, 17. Genge, 18. Stuart, 19. Martin, 20. Vunipola, 21. Youngs, 22. Smith, 23. Lawrence.



La composition du Japon : 15. Masirewa, 14. Matsushima, 13. Osada, 12. Nakamura, 11. Naikabula ; 10. Matsuda, 9. Nagare ; 7. Labuschagne, 8. Himeno (cap.), 6. Leitch ; 5. Fakatava, 4. Cornelsen ; 3. Gu, 2. Horie, 1. Inagaki.



Les remplaçants japonais : 16. Sakate, 17. Millar, 18. Ai Valu, 19. Dearns, 20. Shimokawa, 21. Saito, 22. Riley, 23. Lemeki.