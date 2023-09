Coupe du monde de rugby : Ce qu'il ne faut pas louper aujourd'hui

Arnaud De Kanel

Ce samedi marque le sixième jour de compétition de cette Coupe du monde de rugby 2023. Les Samoa et le Chili ouvriront le bal en début d'après midi (15h), avant de le Pays de Galles et le Portugal n'entrent en scène (17h45), et que l'Irlande et les Tonga ne clôturent cette belle journée de rugby.

La Coupe du monde continue ce samedi. Au programme, trois rencontres dont celle de l'Irlande, la première nation mondiale. Le XV du Trèfle sera opposé aux redoutables Tongiens. Les Samoa affronteront le petit Poucet chilien, tandis que le Pays de Galles, bien payé face aux Fidji la semaine passée, continuera son parcours face au Portugal.

Samoa - Chili

Le premier match de cette journée opposera donc les Samoa au Chili. Il marque l'entrée en lice des Samoans dans cette Coupe du monde, eux qui ont assisté au premier match des Chiliens depuis leur canapé la semaine passée. Présents dans la poule D aux côtés de l'Angleterre, du Japon, de l'Argentine et du Chili, les Manu Samoa visent les quarts de finale. « Oui, c’est notre objectif de sortir de notre groupe. Cela serait une grande réussite pour nous de passer les phases de poule et d’atteindre les quarts de finale, et nous avons les joueurs pour le faire, ainsi que les dirigeants. Les choses se présentent donc très bien pour nous », confie Jordan Taufua à Rugbyrama . Les Îliens ont été surpris par le Chili la semaine passée et ils s'en méfient. « Ils ont une bonne équipe. Ils ont montré la semaine dernière ce dont ils étaient capables. Les Chiliens ont de la puissance aussi bien devant que derrière. On a hâte d’y être », reconnait Mase Mahonri Schwalger, entraîneur en charge de la mêlée. Ça tombe bien, nous aussi. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 15h00 depuis le Matmut-Atlantique de Bordeaux, et elle sera à suivre sur M6 .



La composition des Samoa : 1 James Lay, 2 Seilala Lam, 3 Michael Alaalatoa (capt.), 4 Chris Vui, 5 Theo McFarland, 6 Taleni Junior Agaese Seu, 7 Fritz Lee, 8 Steven Luatua, 9 Jonathan Taumateine, 10 Christian Leali’ifano, 11 Nigel Ah-Wong, 12 Tumua Manu, 13 UJ Seuteni, 14 Danny Toala, 15 Duncan Paia’aua.



Les remplaçants samoans : 16 Sama Malolo, 17 Jordan Lay, 18 Paul Alo-Emile, 19 Sam Slade, 20 Sa Jordan Taufua, 21 Ereatara Enari, 22 Lima Sopoaga, 23 Ed Fidow.



La composition du Chili : 1 Javier Carrasco, 2 Tomás Dussailant, 3 Matías Dittus, 4 Pablo Huete, 5 Santiago Pedrero, 6 Martín Sigren (Capt.), 7 Clemente Saavedra, 8 Raimundo Martínez, 9 Marcelo Torrealba, 10 Rodrigo Fernández, 11 José Larenas, 12 Matías Garafulic, 13 Domingo Saavedra, 14 Santiago Videla, 15 Iñaki Ayarza.



Les remplaçants chiliens : 16 Diego Escobar, 17 Salvador Lues, 18 Esteban Inostroza, 19 Javier Eissmann, 20 Alfonso Escobar, 21 Ignacio Silva, 22 Benjamin Videla, 23 Pablo Casas.

Pays de Galles - Portugal

Une autre équipe fera son entrée en lice dans cette Coupe du monde de rugby et il s'agit du Portugal. Les Loups affronteront le Pays de Galles qui est favori contrairement à la semaine passée face aux Fidji. « Le Portugal est une version similaire des Fidji. Ils jouent beaucoup au rugby, ils aiment faire circuler le ballon. J'espère que nous pourrons produire un autre grand match de rugby », souligne Warren Gatland. Le sélectionneur du XV du Poireau ne prend pas cette rencontre à la lègère, bien qu'il ait effectué plusieurs changements en raison du prochain match qui attend les Gallois, face à l'Australie. « Je ne pense pas à l'Australie pour l'instant. Il y a une belle opportunité de faire une belle performance samedi. C'est un match à la fois. Nous aimerions atteindre une finale de Coupe du monde. Ne nous écartez pas ! Cette équipe est capable de faire quelque chose de très spécial. Si vous êtes une équipe difficile à battre, les choses peuvent venir à vous », ajoutait le Néo-zélandais. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 17h45 depuis l'Allianz Riviera de Nice, et elle sera à suivre sur M6 .



La composition du Pays de Galles : 15. Halfpenny; 14. Rees-Zammit; 13. Grady; 12. Williams; 11. Dyer; 10. Anscombe; 9. Williams; 8. Faletau; 7. Reffell; 6. Lydiate; 5. Jenkins; 4. Tshiunza; 3. Lewis; 2. Lake (cap); 1. Smith.



Les remplaçants gallois : 16. Elias, 17. Domachowski, 18. Francis, 19. Beard, 20. Basham, 21. Davies, 22. Costelow, 23. Adams.



La composition du Portugal : 15. Sousa Guedes ; 14. Pinto, 13. Lima, 12. Appleton (cap), 11. Marta ; 10. Portela, 9. Marques ; 7. Martins, 8. Simoes, 6. Granate ; 5. Cerqueira, 4. Madeira ; 3. Alves, 2. Tadjer, 1. Fernandes.



Les remplaçants portugais : 16. Costa, 17. Campergue, 18. H. Ferreira, 19. Bello, 20. Wallis, 21. Lucas, 22. Moura, 23. Storti.

Irlande - Tonga