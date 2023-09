Coupe du monde de rugby : Comme Mbappé, ils sont perdus devant le XV de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent dans les tribunes du Stade de France la semaine dernière pour assister à la victoire du XV de France contre les All Blacks (27-13), Kylian Mbappé a fait le buzz avec ses réactions en décalage avec les actions du match. L'attaquant du PSG semblait un peu perdu, mais il n'est clairement pas le seul français à avoir un peu de mal avec les règles du rugby.

La Coupe du monde de rugby, qui se dispute actuellement en France, suscite un engouement important. Il faut dire que le XV de France fait partie des favoris, au point de se prendre à rêver à un premier sacre mondial. Tout est d'ailleurs bien parti puisque les Bleus ont lancé leur Mondial par deux victoires, dont une première très encourageante face aux All Blacks (27-13).

Mbappé fait le buzz en plein match du XV de France

Une rencontre à laquelle Kylian Mbappé avait assistée. Et l'attaquant du PSG n'est pas passé inaperçu et a même fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour cause, le capitaine de l'équipe de France de football a été filmé en train de célébrer un essai du XV de France... à contre-temps. Une scène qui a fait réagir et qui a suscité certaines moqueries concernant les connaissances de Kylian Mbappé en rugby.

Mbappé est un homme comme vous et moi il ne comprend rien aux règles du rugby https://t.co/fsS9WYZjDc — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) September 9, 2023

D'autres français sont largués avec les règles du rugby