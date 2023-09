Coupe du monde de rugby : Macron se fait chambrer, le vestiaire adore

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après sa victoire contre les All Blacks (27-13), le XV de France a eu de grandes difficultés à venir à bout de l'Uruguay malgré son statut de grand favori. Les Bleus se sont donc imposés poussivement (27-12) et Emmanuel Macron s'est rendu dans le vestiaires des Teros après le match pour les féliciter. Le Président de la République a même gentiment été chambré par son homologue uruguayen.

Pour son deuxième match de la Coupe du monde, le XV de France ne s'attendait probablement pas à autant souffrir. Et pour cause, les Bleus pensaient avoir fait le plus dur en dominant les All Blacks d'entrée (27-13) mais sont tombés sur une très belle équipe d'Uruguay. Les Français ont assuré l'essentiel avec une courte victoire sans convaincre (27-12). Et Emmanuel Macron a tenu à saluer les Teros pour leur prestation.

#Rugby | Después del partido en Lille, el Presidente @LuisLacallePou 🇺🇾 estuvo junto a @EmmanuelMacron 🇫🇷 en el vestuario de Los Teros pic.twitter.com/dGX0mzKWTd — Agustín Basso (@AgustinBasso_) September 14, 2023

Le président uruguayen chambre Macron !

Le chef de l'Etat s'est ainsi rendu de le vestiaire visiteur après le match en compagnie de son homologue uruguayen, Luis Lacalle Pou, grand fan de rugby. L'occasion pour Emmanuel Macron de recevoir un maillot des Teros des mains du président du pays sud-américain. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas gêné pour chambrer gentiment le Président français. « Je ne sais pas comment ça va lui aller, comment le mettre, c’est celui du pilier? », s'interroge Luis Lacalle Pou en tâtant le bras d'Emmanuel Macron pour souligner la différence de gabarit avec les joueurs uruguayen. Une petite blague qui fait éclater de rire le vestiaire et qui amuse également le chef de l'Etat français, qui a également reçu une cravate remise par le président de la Fédération uruguayenne, Marcelo Calanbra.

