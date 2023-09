XV de France : Macron a fait très fort contre les All Blacks !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vendredi dernier, le XV de France a parfaitement débuté sa Coupe du Monde en dominant les All Blacks au Stade de France au terme d'un match disputé. Et après la rencontre, il semblerait qu'Emmanuel Macron n'ait pas manqué de fêter ce succès à la bière, comme ce fut le cas lors de la dernière finale du Top 14.

Avant d'affronter l'Uruguay ce jeudi soir pour tenter d'enchaîner un deuxième succès de rang dans cette Coupe du Monde, le XV de France avait idéalement début son tournoi la semaine passée en battant la Nouvelle-Zélande (27-13), au Stade de France. Un match auquel a bien évidemment assisté le président de la République, Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs été copieusement sifflé par le public au moment de son discours à la cérémonie d'ouverture. Un élément qui ne l'a pas empêché de fêter dignement la victoire des Bleus contre les All Blacks.

Macron est venu dans le vestiaire avec Mbappé

Shaun Edwards, l'entraîneur anglais en charge de la défense du XV de France, s'est confié dans les colonnes du Daily Mail sur la présence d'Emmanuel Macron dans le vestiaire après la victoire : « Nous avons passé un bon moment dans les vestiaires après notre victoire. Quelques footballeurs français sont venus, c'était formidable de voir cette unité. Je venais de sortir de la douche et Kylian Mbappé était là (...) Le président, Emmanuel Macron, était là aussi. Il a toujours quelques gardes du corps avec lui, mais ils sont assez discrets », a-t-il confié. Et ce n'est pas tout...

« Il a pris sa petite bière cul sec… »