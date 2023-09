Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur France - Uruguay

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby continue ce jeudi avec la deuxième sortie du XV de France. Victorieux des All Blacks vendredi dernier, les hommes deFabien Galthié reçoivent la modeste équipe d'Uruguay au stade Pierre Mauroy de Lille à 21h.

Le XV de France est de retour. Les Bleus veulent logiquement enchainer pour reprendre la tête du groupe. Ils seront confrontés à l'Uruguay au stade Pierre Mauroy, devant le public nordiste pour le plus grand bonheur d'un Fabien Galthié très altruiste qui veut que son équipe rende visite à toutes les régions. « Nous avons une dette envers la région du Nord. Je recevais des messages pour savoir quand on viendrait dans le Nord. Ce match va nous permettre de passer du temps avec les amoureux du rugby de cette région. On paie un peu notre dette. On essayera de faire mieux dans le temps », reconnaissait le sélectionneur. La meilleure manière de récompenser ce public serait de l'emporter avec le bonus.



Objectif première place pour les Bleus, l'Uruguay débute

La victoire face aux All Blacks (27-13) est déjà oubliée. Plus concentré et appliqué que jamais, le XV de France a rendez-vous avec l'Uruguay ce jeudi soir au stade Pierre Mauroy de Lille. Un adversaire qui ne devrait pas poser de problème aux Bleus et qu'a parfaitement étudié Fabien Galthié. « Cette équipe a des valeurs de combat et un gros coeur comme les équipes d'Amérique du Sud. Ils ont un orgueil très élevé. Cette équipe aura beaucoup d'énergie et d'agressivité. L'enjeu a été de constituer la meilleure équipe de France du moment. C'est le cas pour ce match. Il faut digérer le match face à la Nouvelle-Zélande te basculer sur ce match six jours après. L'enjeu est là. Nous avons constitué une équipe qui s'est préparée et qui semble la plus complémentaire en terme fraîcheur, de motivation et de complémentarité », confiait-il mardi devant la presse. Son XV de France a l'occasion de prendre la tête d'un groupe A pour l'instant dominé par l'Italie grâce au point du bonus offensif glané contre la Namibie la semaine passée. Les Bleus devront faire aussi bien ce jeudi en soignant leur goal average et assurer une première place qui leur permettrait, pour l'instant, d'éviter l'Afrique du Sud en quarts de finale. Cette tâche a été confié aux remplaçants habituels puisque Galthié a changé 13 joueurs. De son côté, l'Uruguay lance son tournoi à Lille, elle qui n'avait pas joué la semaine passée. Los Teros sont frais et ils tenteront de gâcher la fête. L'arbitre néo-zélandais Ben O’Keeffe donnera, à 21h, le coup d'envoi d'une rencontre à suivre sur TF1 .

Les compositions pour France - Uruguay

La composition du XV de France : Jaminet - Bielle-Biarrey, Vincent, Moefana, Villlière - (o) Hastoy, (m) Lucu - Macalou, Jelonch (cap.), Boudehent - Taofifenua, Woki - Aldegheri, Bourgarit, Gros



Les remplaçants français : Mauvaka, Wardi, Falatea, Chalureau, Flament, Cros, Couilloud, Ramos



La composition de l'Uruguay : Amaya, Basso, Inciarte, Vilaseca (cap.), Freitas - (o) Etcheverry, (m) Arata - Civetta, Diana, Ardao - Leindekar, Aliaga - Peculo, Pujadas, Sanguinetti



Les remplaçants uruguayens : Gattas, Benitez, Piussi, Dotti, Bianchi, Deus, Ormaechea, Berchesi