Coupe du monde de rugby : Le scénario catastrophe du XV de France est révélé

Jean de Teyssière

La victoire non bonifiée du XV de France face à l'Uruguay peut faire mal à l'issue des matchs de groupes. En effet, un scénario catastrophe pourrait se profiler pour les Bleus de Fabien Galthié et s'il y a peu de chance qu'il se produise, il a au moins le mérite d'exister et de mettre en garde l'équipe de France de rugby.

La victoire sans éclats des Bleus face à l'Uruguay est à relativiser : le XV de France s'est présenté avec son équipe réserve. L'Uruguay a tout de même bien mis en difficulté des Français brouillons et pénalisés à 15 reprises. Et cette contre-performance, conclue par l'absence de bonus offensif pourrait coûter cher aux Bleus...

«Il y a de la frustration»

Après la victoire du XV de France face à l'Uruguay (27-12), le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, a réagi en conférence de presse d'après-match, estimant que : « Quand on voit le scénario du match, on n’arrive pas à le contrôler et prendre le score, raconte le sélectionneur. C’était difficile pour les joueurs psychologiquement. Je leur avais dit : gagnons le match. On n’est pas là pour faire des démonstrations. Mais il y a de la frustration. Surtout pour les joueurs. Parce que nous on a envie qu'ils s’amusent, on a envie qu’ils jouent, qu’ils soient heureux. »

La France éliminée si...