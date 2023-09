Coupe du monde de Rugby : Les coups de gueule s'enchaînent au XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la victoire qui lui permet de continuer à envisager sereinement l'avenir dans cette Coupe du Monde, le XV de France n'a pas brillé contre l'Uruguay jeudi soir, loin de là. D'ailleurs, les Bleus eux-mêmes ne sont pas satisfaits de leur performance, et certains n'ont même pas hésité à pousser une gueulante après la rencontre.

Près d'une semaine après son premier succès en match d'ouverture de la Coupe du Monde contre les All Blacks (27-13), le XV de France se devait d'enchaîner jeudi soir contre l'Uruguay, à Lille. Les hommes de Fabien Galthié l'ont finalement emporté 27-12, mais la performance d'ensemble était loin d'être convaincante et les Bleus ont beaucoup souffert contre un adversaire qui était censé être largement plus faible sur le papier. Et les joueurs du XV de France sont les premiers frustrés de la copie rendu...

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France déçoit mais marque l'histoire ! https://t.co/v5UAP7F5Or pic.twitter.com/bfgmcmxQYB — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

« C’est inadmissible »

Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, Cameron Woki a été le premier joueur du XV de France à pousser un coup de gueule : « Beaucoup de frustration car on aurait aimé montrer une autre prestation. On est tombé contre une équipe qui commençait la compétition et qui avait beaucoup d’envie. On les a respectés mais on a un peu pêché en mêlée et on n'a pas été assez patients je trouve. 15 pénalités, c’est énorme, c’est même inadmissible au niveau international. C'est une chance d’avoir gagné ce match avec autant de pénalité. On aurait voulu montrer autre chose. On a montré qu’on avait une équipe indisciplinée et c’est dommage. Aucun match n’est facile, on est dans une Coupe du monde », a lâché le deuxième ligne tricolore.

