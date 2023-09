Il réussit un geste fou contre le XV de France, la Ligue 1 réagit

Jean de Teyssière

Jeudi soir avait lieu le deuxième match du XV de France dans cette Coupe du monde. Après la belle victoire face aux All Blacks en ouverture (27-13), les hommes de Fabien Galthié se devaient de confirmer face à l'Uruguay. Avec l'équipe de France réserve, Anthony Jelonch et les siens se sont longtemps heurtés à des Uruguayens héroïques, ne parvenant pas à obtenir le bonus offensif (27-12). Mais l'un des gestes de ce match reste le contrôle du pied impressionnant de Felipe Etcheverry, qui a même fait réagir la Ligue 1.

Le XV de France est pour le moment sur un sans-faute en ce début de Coupe du monde, avec deux victoires sur les deux premiers matchs de poule. Mais cette courte victoire face à l'Uruguay, adversaire pourtant jugé plus faible, pourrait donner des regrets au XV de France, et ce, même si Fabien Galthié a aligné une équipe réserve. Seulement trois essais inscrits et une multitude de pénalités concédés, cela faisait longtemps que les Bleus n'avaient pas été aussi fébriles en défense...

L'Uruguay fait jeu égal avec les Bleus

Les statistiques d'Uruguay-France montrent que le duel entre ces deux nations, qui semblait être déséquilibré ne l'était pas : Los Teros ont réussi à obtenir 53% d'occupation de terrain et 48% de possession. Plusieurs fois même, l'Uruguay semblait être proche de corriger les Français, notamment après l'essai de Balthazar Amaya, suivi de la transformation de Felipe Etcheverry pour recoller à 12-13. L'expérience du XV de France leur a finalement permis de mettre fin au suspens en fin de match et de remporter un véritable combat de 80 minutes.

The control is 🤌#RWC2023 | #FRAvURU pic.twitter.com/2VIm9UUIzl — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 14, 2023

Le geste de la soirée : le contrôle incroyable d'Etcheverry