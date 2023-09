Coupe du monde de Rugby : Le gouvernement Macron répond cash à une polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce début de Coupe du monde a été marqué par quelques polémiques, notamment celle concernant les hymnes nationaux. L'interprétation de La Marseillaise par une chorale d'enfants n'avait pas été épargnée par la critique. World Rugby a été contraint de revoir sa copie et d'apporter quelques modifications. Sur X, Amélie Oudéa-Castera s'est montrée ravie et a interpellé certains détracteurs.

Vendredi dernier s'ouvrait la 10ème Coupe du monde de rugby. Une soirée, marquée par quelques polémiques touchant la cérémonie d'ouverture, jugée d'un autre temps par certains sur les réseaux sociaux, mais aussi les hymnes nationaux. Lors de la première journée, ils avaient été interprétés par une chorale d'enfants. Une exécution, qui n'a pas convaincu.

« La Marseillaise la plus pourrie de l'Histoire »

Lors de la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande, les critiques s'étaient abattues sur le comité d'organisation et sur World Rugby. « La Marseillaise la plus pourrie de l'Histoire » n'avait pas hésité à lâcher Julien Benneteau, ancien tennisman et actuel capitaine de l'équipe de France féminine. « Les hymnes ont été affreux. Les deux grands hymnes, pour être honnête, sont La Marseillaise et l’hymne national italien, et les deux ont été massacrés » s'est également exclamé Brian O'Driscoll, ancien capitaine de l'Irlande. La Fédération internationale de Rugby a été contrainte de revenir sur ce format et d'apporter quelques modifications.

Ah là on vibre !!🇫🇷🇫🇷🇫🇷💪💪 — Julien Benneteau (@julienbenneteau) September 14, 2023

Oudéa-Castera répond aux critiques sur X