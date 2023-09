Coupe du monde de Rugby : Le XV de France déçoit mais marque l'histoire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tombeur de l'Uruguay jeudi soir pour son deuxième match de Coupe du Monde, le XV de France n'a pas rendu une copie parfaite, loin de là. Mais les hommes de Fabien Galthié ont néanmoins assuré l'essentiel dans cette partie, avec notamment plusieurs records historiques qui ont été battus. Retour sur ce France-Uruguay en chiffres.

Six jours après son succès contre les All Blacks en match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2023, le XV de France était forcément attendu au tournant jeudi soir pour sa seconde étape contre l'Uruguay. Un adversaire qui, sur le papier, apparaissait logiquement inférieur aux hommes de Fabien Galthié, et pourtant les Bleus ont eu toutes les peines du monde à se défaire de la formation sud-américaine, pour finalement s'imposer 27-12. Un succès qui ne restera pas dans les mémoires en terme de jeu, mais qui a néanmoins permis au XV de France de battre quelques records historiques.

XV de France : Antoine Dupont fait halluciner Zidane https://t.co/WjL4EGVqd4 pic.twitter.com/zqbH78w4ye — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Louis Bielle-Biarrey dans l'histoire à plus d'un titre

Titularisé au poste d'ailier, Louis Bielle-Biarrey est ainsi devenu le plus jeune joueur français à avoir disputé un match de Coupe du monde dans toute l'histoire, à seulement 20 ans et 87 jours. Le précédent record appartenait à Romain Ntamack, qui était âgé de 20 ans et 143 jours en 2019. Mais le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles ne s'en est pas arrêté là puisqu'il a également inscrit le troisième essai en faveur des Bleus à la 72e minute de jeu, ce qui lui permet d'être le 9e plus jeune marqueur de l'histoire en Coupe du monde, mais surtout le plus jeune sous la tunique du XV de France. À ce jour, le recordman absolu reste le Gallois George North, qui avait marqué à 19 ans et 166 jours, en 2011.

Les Bleus restent sur une grosse série

À noter qu'avec ce succès contre l'Uruguay, le XV de France reste donc sur une série de 16 succès de rang à la maison, sa plus longue série de victoires à domicile et sa deuxième plus longue période sans défaite sur ses terres (16 victoires, 1 nul entre 2001 et 2004). D'ailleurs, les Bleus n'ont plus chuté en France depuis le 26 mars 2021, contre l'Écosse, dans un match du Tournoi ds 6 Nations. Cette victoire, même si elle n'aura pas marqué les esprits, a donc son importance...