Coupe du monde de rugby : Le geste d’Anne Hidalgo pour le XV de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir fait le plein vendredi à l’occasion du match contre la Nouvelle-Zélande, la fan zone de Paris va encore pouvoir vibrer pour la deuxième rencontre face à l’Uruguay. La Mairie a en effet décidé de reprendre le même dispositif afin de permettre au plus grand nombre de supporters de venir encourager les Bleus ce jeudi soir.

L’engouement ne retombe pas autour du XV de France, près d’une semaine après l’ouverture de la Coupe du monde de rugby. Alors que TF1 a réalisé la meilleure audience de l’année grâce au choc opposant les hommes de Fabien Galthié aux All Blacks , près de 40.000 personnes étaient quant à elles réunies place de la Concorde à Paris pour assister au premier match depuis la fan zone de la capitale. Un énorme succès qui amène la Mairie à changer ses plans pour la suite du tournoi.

XV de France : Il annonce déjà la vengeance des All-Blacks https://t.co/xXRViNIFzH pic.twitter.com/uNIBKh3YFo — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

La Mairie de Paris agrandit le Village Rugby

Pour leur deuxième match face à l’Uruguay organisé à Lille, les Bleus pourront encore compter sur leurs soutiens à Paris puisque la fan zone couvrira l’ensemble de la place de la Concorde pour répondre à la forte demande des supporters. Dans un premier temps, la jauge était limitée à 15.000 personnes ce jeudi avant de repasser à 39.000 en cas de qualification du XV de France pour les quarts, demies et la finale. Finalement, les supporters pourront donc venir en nombre afin d'observer ce France-Uruguay après décision de la ville de Paris et de la préfecture.

« Au vu de la foule de supporters qui est venue voir le match d'ouverture, on a décidé de reprendre une grande jauge pour les matchs de l'équipe de France »