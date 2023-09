Coupe du monde de Rugby : Les All Blacks veulent oublier le XV de France

Axel Cornic

La défaite infligée par le XV de France (27-13) est une grande première pour la Nouvelle-Zélande, qui n’avait jamais perdu une rencontre lors d’une phase de poule de la Coupe du monde. Les All Blacks vont désormais devoir relever la tête, en commençant par la rencontre de ce vendredi face à la Namibie.

C’était une affiche de rêve, qui a lancé de la meilleure des manières la Coupe du monde du XV de France. A l’inverse, elle a encore plus accentué la crise des All Blacks, qui en plus d’avoir subi une défaite historique sont sous la menace d’un quart de finale face à l’ogre sud-africain, qui lui avait infligé une véritable humiliation il y a seulement quelques semaines (35-7).

« Face à la France le "ball in play" n'a été que de 27 minutes sur un match de 80 minutes »

Véritable légende de la Nouvelle-Zélande, Mils Muliana a décrypté cette crise pour L’Equipe . « On aime se passer le ballon, fatiguer les adversaires jusqu'à trouver le point de rupture. Mais bon, vous avez vu comme moi, face à la France le "ball in play" n'a été que de 27 minutes sur un match de 80 minutes » a déclaré le Champion du monde 2011. « On aspire à ce que ce temps de jeu effectif soit doublé pour faire la différence avec nos capacités athlétiques ».

« Ce n'est pas simple, ça va à l'inverse de notre ADN, de la manière dont on a appris le rugby »