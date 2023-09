Coupe du monde de rugby : Il fait le buzz sur les réseaux sociaux et sort du silence

Thibault Morlain

Cela fait maintenant presque une semaine que le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby a été donné. Le tournoi avait alors débuté avec la rencontre entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Mais avant ce match, on a eu le droit à la cérémonie d’ouverture avec notamment Jean Dujardin comme chef d’orchestre. Une cérémonie durant laquelle Eric Massot, déguisé en coq, a fait le buzz. Et voilà qu’il est revenu sur ce moment.

Comme il est de tradition pour chaque grand événement sportif, la Coupe du monde de rugby a débuté par une cérémonie d’ouverture. Sur la pelouse du Stade de France, on a alors pu assister à un véritable spectacle dirigé par Jean Dujardin. Alors que chacun a eu son avis concernant le rendu de cette cérémonie d’ouverture, il y a eu des images qui ont fait plus parler que d’autres. Sur les réseaux sociaux, un moment a fait énormément parler : celui où on peut voir l’un des participants de cette cérémonie d’ouverture déguisé en coq et agir comme tel. De quoi faire vivement réagir, suscitant notamment diverses moqueries.

« On a vécu une formidable aventure »

C’est un certain Eric Massot qui était ce coq lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby qui s’est déroulée avant la rencontre entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Interrogé sur ce moment par Rugbyrama , il a d’abord confié sur ce moment en général : « On a vécu une formidable aventure. On a formé un groupe, on était chauffé à blanc et on a globalement senti de la bienveillance de la part du Stade de France. Ça a cartonné ».

« Il y a eu une onde positive et négative »