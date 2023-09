Polémique des hymnes : le XV de France a fait son choix

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, le XV de France affronte l’Uruguay au stade Pierre-Mauroy de Lille, et espère enchaîner après leur succès inaugural face aux All Blacks. Une rencontre qui sera marquée par les premiers changements au niveau des hymnes d’avant match. En effet, à la fois la France et l’Uruguay ont validé les nouvelles versions enregistrées des hymnes nationaux. Explications.

Alors que l’événement bat son plein, la Coupe du monde de Rugby est actuellement touchée par plusieurs polémiques. Outre les problèmes d’accès dans certains stades ou encore le manque d’approvisionnement en bière, le comité d’organisation de la plus grande des compétitions doit faire face aux nombreuses critiques concernant les hymnes nationaux. Pour rappel, ce sont des enfants de Chœurs qui sont chargé d’entonner les différents hymnes des pays participants. Mais alors que le côté canon de ces chants a profondément été remis en cause par une grande partie des téléspectateurs, la World Rugby (Fédération internationale) a décidé d’agir.

La France et l’Uruguay ont tranché pour leurs hymnes

En effet, l’instance internationale prenait la décision ce mardi de stopper définitivement les chants de chorale en canon, et proposait ainsi deux solutions à l’intégralité des Fédérations. Les nations engagées avaient alors le choix entre revenir à une version instrumentale classique des hymnes, ou bien un chant par des enfants de chœurs, mais sans le canon et de manière pré-enregistrée. Pour la rencontre opposant le XV de France à l’Uruguay ce jeudi soir, les deux nations ont ainsi décidé d’utiliser les chorales pré-enregistrées selon les dernières informations de BFM TV .

« On a mis tout notre cœur pour chanter en direct »