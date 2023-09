Coupe du monde de Rugby : Un véritable miracle pour le XV de France

Axel Cornic

Gravement touché au genou fin février dernier puis opéré en mars, Anthony Jelonch va débuter ce deuxième match du XV de France au Mondial, face à l’Uruguay. Un véritable prodige pour celui qui sera capitaine ce jeudi à la place d’Antoine Dupont, que personne ne voyait pouvoir postuler ne serait-ce qu’à une place dans les 33 de Fabien Galthié.

La richesse du rugby français donne l’embarras du choix à Fabien Galthié, qui ce jeudi a décidé d’aligner une sorte d’équipe B face à l’Uruguay, avec plusieurs joueurs qui vont disputer leur premier match en cette Coupe du monde. C'est le cas d’Anthony Jelonch, qui n’a plus remis un pied sur une pelouse depuis le 26 février dernier.

Jelonch, 200 jours plus tard

Ce jour-là, on quittait Anthony Jelonch sur un verdict terrible : rupture du ligament croisé antérieur du genou. Normalement, entre la convalescence et la rééducation, un joueur met au moins six mois pour revenir. Pas Jelonch, puisqu’après s’être fait opérer le 6 mars il a travaillé sans relâche et a même participé à une partie de la préparation avec le XV de France, avant d’être sélectionné par Fabien Galthié. 200 jours après sa blessure, le revoilà enfin

« J’ai douté au début de ma rééducation, mais je savais que j’avais six mois et j’avais en tête cette Coupe du monde »