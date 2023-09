Coupe du monde de Rugby : Carton assuré pour le XV de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ce jeudi soir, le XV de France va poursuivre sa Coupe du Monde avec son deuxième match des phases de poules contre l'Uruguay, à Lille. Il s'agit de la troisième confrontation officielle entre les deux équipes, et le moins que l'on puisse dire, que c'est que les Bleus avaient fait un carton lorsqu'ils ont affronté leur adversaire sud-américain par le passé.

Après avoir très bien entamé sa Coupe du Monde vendredi dernier en dominant les All Blacks (27-13) au Stade de France, le XV de France va continuer sa route ce jeudi soir contre l'Uruguay. Un match qui se déroulera à Lille (21h), et pour lequel Fabien Galthié a préparé du neuf puisqu'il a opéré à 12 changements dans sa composition de départ par rapport à celle alignée contre la Nouvelle-Zélande la semaine passée. Un défi de taille donc pour le XV de France, et pourtant si l'on s'en réfère aux résultats passés contre l'Uruguay, il pourrait s'agir d'une formalité.

Les Bleus ont toujours cartonné contre l'Uruguay

En effet, le XV de France et l'Uruguay se sont déjà affrontés à seulement deux reprises par le passé, à chaque fois à l'occasion de tournées en Amérique du Sud, avec un bilan largement positif en faveur des Bleus. Pour la première, en 1960, le XV de France s'était très largement imposé 61-00 au Carrasco Polo Club. Et 25 ans plus tard, soit en 1985, les Bleus avec notamment dans leurs rangs Jean-Pierre Rives, Serge Blanco et Guy Laporte étaient allés l'emporter 34-05 à l’Estadio Charrua de Montevideo. L'historique des confrontations contre l'Uruguay joue donc, dans les chiffres, largement en faveur du XV de France.

🇫🇷 🇺🇾 💪 La France et l’Uruguay se sont déjà affrontés à 2️⃣ reprises dans l’histoire, en 1960 et 1985 lors de tournées du #XVdeFrance en Amérique du Sud. 😍 Les Bleus l'emportèrent 61-00 au Carrasco Polo Club en 1960, et 34-05 en 1985 à l’Estadio Charrua de Montevideo 🏟️❗️… pic.twitter.com/Nl5MXTVEv1 — France Rugby (@FranceRugby) September 13, 2023

« Je ne pense pas qu’ils prennent 60 points »