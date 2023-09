Coupe du monde de rugby : L'étonnant record de Dupont avec le XV de France

Axel Cornic

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est également l’une des personnalités les plus connues de la planète rugby. Cette Coupe du monde pourrait bien être sa consécration, puisqu’il pourrait offrir son premier titre au rugby tricolore, alors même qu’il n’est pas vraiment le Français le plus imposant de l’équipe de Fabien Galthié.

C’est un nom assez banal en France, mais qui est devenu une véritable marque à travers le monde. Antoine Dupont c’est le meilleur numéro 9 au monde, intronisé par les plus grands et notamment son tout récent adversaire Aaron Smith, qui a longtemps fait figure de référence à son poste.

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France détrône Ntamack avec un nouveau record https://t.co/ywB9VRctWc pic.twitter.com/uy0iKWSZtY — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« Antoine a prouvé sur ces dernières années qu'il était une figure clé »

« C’est un athlète et un joueur incroyable » avait déclaré le demi-de-mêlée des All Blacks, juste avant le match d’ouverture de cette Coupe du monde. « Antoine a prouvé sur ces dernières années qu'il était une figure clé, en recevant notamment quelques récompenses. De tout ce que j'ai pu voir, il sait absorber la pression. Je suis sûr qu'il la ressent, mais ça a l'air de l'aider. Quand la lumière est sur lui, il répond présent ». A noter que le Français semblait également être un grand fan d’Aaron Smith, duquel il a plusieurs fois expliqué s’être inspiré ans sa jeunesse.

Dupont, le plus petit du XV de France

Mais il y a certaines choses que vous ne savez peut-être pas sur le capitaine du XV de France ! Il est notamment le plus petit joueur de la sélection de Fabien Galthié, avec ses 1m74, suivi de près par son coéquipier Toulousain Thomas Ramos qui affiche 1m78. Dupont n’est toutefois pas le plus petit joueur de cette Coupe du monde, puisque ce primat revient au demi-de-mêlée irlandais Craig Casey, qui mesure 1m65... et pourrait bien croiser la route du Français en quart de finale !