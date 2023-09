XV de France : Fabien Galthié a un plan pour la Coupe du monde de rugby

Arnaud De Kanel

Vainqueur dans la douleur de la Nouvelle-Zélande, le XV de France s'est tout de même rassuré en lançant parfaitement sa Coupe du monde. Cette victoire va donc permettre à Fabien Galthié de faire tourner et d'impliquer tout le monde comme il le souhaite depuis le départ pour atteindre son objectif.

Le XV de France a démarré de la meilleure des manières en disposant de la Nouvelle-Zélande sur le score de 27 à 13 vendredi. Les Bleus ont donc fait le job face à leur adversaire numéro un dans cette poule A. La suite promet d'être beaucoup plus simple sur le papier. Jeudi, c'est l'Uruguay qui se dressera sur la route du XV de France. Fabien Galthié a prévu de faire tourner, non pas par manque de respect pour son adversaire, mais bien pour impliquer tout son groupe.

«On a construit quelque chose sur un équilibre avec la volonté d'inclure tous les joueurs»

William Servat, membre de son staff, l'a d'ailleurs expliqué ce lundi. « Ce n'est pas forcément une volonté de reposer les cadres, c'est simplement la volonté de construire une équipe, pour qu'elle soit la plus compétitive sur les matches à venir. On a construit quelque chose sur un équilibre avec la volonté d'inclure tous les joueurs », a déclaré le co-entraîneur de la conquête du XV de France à L'Equipe . Une manière également de récompenser des remplaçants qui donnent satisfaction.

«On a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse participer»