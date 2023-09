Coupe du monde de rugby : Encore une polémique, le XV de France concerné

Axel Cornic

Si le spectacle était au rendez-vous sur les terrains, le premier week-end de la Coupe du monde a été marqué par plusieurs problèmes. C’est notamment le cas à Marseille, où les spectateurs d’Angleterre-Argentine (27-10) n’ont pas pu accéder au stade Vélodrome avant le coup d’envoi. Mais une solution a été trouvée pour la rencontre du XV de France ce jeudi, à Lille.

Tout n’a pas été parfait pour les grands débuts de la Coupe du monde. Entre problèmes d’accès au stade, hymnes chantés en canon et pénuries de bière, les polémiques ont été nombreuses et les organisateurs souhaitent les régler le plus vite possible.

Un premier week-end de polémique

Au stade Vélodrome, on a notamment eu des problèmes d’accès à la buvette, avec la canicule qui a notamment rendu la vente de bières beaucoup plus compliquée que prévu. « On a été confrontés au phénomène d'une canicule intense en septembre. Nous avions prévu des volumes suffisants pour aller au-delà des records observés dans d'autres Coupe du monde. Mais là, c'est allé très au-del à » a expliqué Julien Colette, le directeur général du GIP.

Aucune boisson ou nourriture entre 20h et 21h30

Les températures ayant drastiquement chuté, ce souci de bière ne devrait pas se reproduire et c’est désormais celui de l’accès au stade que les organisateurs veulent résoudre. Ainsi, on apprend qu’un arrêté préfectoral va interdire la vente de boissons et de nourriture entre 20h et 21h30 ce jeudi dans un rayon de 500m autour du stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Le but serait de fluidifier l’arrivée des supporters pour l’affiche opposant le XV de France à l’Uruguay.

« Qu'est-ce que je vais faire de ma marchandise ? Lille, ce n'est pas Marseille ! »