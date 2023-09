Un joueur quitte la Coupe du monde de rugby pour une raison improbable

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir connu une première sélection à l'occasion du choc contre l'Afrique du Sud, David Cherry doit déjà quitter l'équipe d'Ecosse. Le talonneur souffre en effet d'une commotion cérébrale après une chute dans les escaliers de l'hôtel. Il est remplacé par Stuart McInally.

Dans le groupe de l'Afrique du Sud et de l'Irlande, deux des immenses favoris de la Coupe du monde, l'Ecosse va tenter d'exister et de créer la surprise. Néanmoins, le XV du chardon a chuté pour son premier match, face aux Springboks (3-18). Entré en cours de jeu, David Cherry a toutefois pu connaître sa première sélection... et peut-être la dernière. Et pour cause, le talonneur a du déclarer forfait pour le reste de la compétition après une chute dans les escaliers de l'hôtel ! Et du haut de ses 32 ans, Cherry a probablement dit adieu à ses rêves de disputer une autre Coupe du monde.

Cherry quitte l'équipe d'Ecosse... après une chute dans les escaliers

Par le biais d'un communiqué, la Fédération écossaise de rugby a annoncé la nouvelle : « Cherry a subi une commotion cérébrale après un accident dans l'hôtel de l'équipe plus tôt cette semaine et suit désormais les protocoles actuels de retour au jeu. Cela signifie qu'il sera indisponible pendant au moins les 12 prochains jours. La décision a donc été prise de mettre fin à sa participation au tournoi pour raisons médicales après qu'il s'est blessé à la tête lundi en glissant dans les escaliers d'un hôtel, lors d'un jour de congé de l'équipe ».

«Je suis extrêmement déçu de quitter l’équipe avec une commotion cérébrale»