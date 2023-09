Coupe du monde de rugby : Le XV de France au menu cette nouvelle journée

Arnaud De Kanel

Un peu moins d'une semaine après des débuts rêvés face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France retrouve les terrains ce jeudi soir. Les Bleus vont donc lancer cette deuxième journée du calendrier, la 4ème de la compétition. Cette fois-ci, l'adversaire est beaucoup moins redoutable sur le papier et c'est le moment parfit choisi par Fabien Galthié pour faire tourner.

La Coupe du monde de rugby reprend ce jeudi. Six jours après leur victoire face aux All Blacks, les hommes de Fabien Galthié remettent le bleu de travail. Certains ne l'avaient plus enfilé depuis des mois. C'est notamment le cas d'Anthony Jelonch, de retour de blessure et aligné d'entrée en tant que capitaine face à l'Uruguay ce jeudi soir.

Un seul match au programme, celui du XV de France !

Cette journée ne sera pas riche en matchs mais XV de France oblige, cela suffit amplement aux différents diffuseurs pour faire leur meilleure audience de la semaine. L'équipe la plus suivie de cette Coupe du monde dispute son deuxième match de poule ce jeudi face à l'Uruguay qui, elle, fait son entrée en lice. Une rencontre qui pourrait permettre à l'Uruguay de continuer son apprentissage si l'on en croit l'analyse de Capo Ortega pour le10sport.com . « Pour l’Uruguay, je pense que c’est le meilleur scénario pour entrer dans la compétition. Jouer contre le pays organisateur, avec une puissance comme la France, l’Uruguay va être tout de suite dans le bain. Et on va pouvoir en tirer beaucoup de choses pour apprendre et préparer de la meilleur façon les deux matchs qui sont importants pour l’Uruguay, face à la Namibie, et face à l’Italie », confie l'ancien deuxième-ligne du Castres Olympique, avant d'expliquer les points forts de Los Teros . « La force de l'Uruguay ? Le collectif ! Comme toujours c’est le collectif. On n’a pas des joueurs qui font la différence. Mais chaque joueur donne son maximum, et tous ensemble le niveau est bon. Nous, c’est l’équipe qui rayonne. Et les individus sont là pour donner un maximum. » Côté XV de France, cet adversaire n'est pas pris à la légère. « Le plus important pour nous demain soir (jeudi), ça va être de se retrouver collectivement, de jouer simplement et d'être forts sur nos bases, ce que l'on a revu cette semaine », reconnaissait Arthur Vincent au micro d' Europe 1 . Les Bleus ont l'occasion de prendre la tête de ce groupe A et de mettre un peu plus la Nouvelle-Zélande sous pression avec une obligation de résultat d'autant plus importante avant d'affronter la Namibie. Le coup d'envoi de ce France-Uruguay sera donné à 21h depuis le Stade Pierre Mauroy de Lille par l'arbitre néo-zélandais Ben O’Keeffe. Une rencontre qui sera à suivre sur TF1 .

Galthié fait tourner, Jelonch de retour

Fabien Galthié a fait le choix de reposer ses stars pour ce deuxième match. Seuls Cameron Woki, Yoram Moeafana et Gabin Villière enchaineront ce jeudi soir au Stade Pierre Mauroy. Sinon, le sélectionneur du XV de France a fait tourner, non pas sans respect pour l'adversaire mais pour impliquer chaque joueur comme l'a rappelé William Servat lundi. « Ce n'est pas forcément une volonté de reposer les cadres, c'est simplement la volonté de construire une équipe, pour qu'elle soit la plus compétitive sur les matches à venir. On a construit quelque chose sur un équilibre avec la volonté d'inclure tous les joueurs. Quand on voit la qualité de la préparation physique et celle de l'investissement humain de tous. On a essayé simplement de faire en sorte que tout le monde puisse participer et que sur les matches importants qui approchent, tous les joueurs aient la capacité d'être le plus performant possible », reconnaissait le co-entraîneur de la conquête. Le retour le plus remarqué est celui d'Anthony Jelonch, éloigné depuis plus de six mois des terrains après sa grave blessure au genou. Le troisième ligne du Stade Toulousain sera même capitaine ce jeudi. Un capitanat placé sour le signe de « la détermination, la solidarité, et du travail », si l'on reprend les mots de Fabien Galthié. Le sélectionneur a donc procédé à 12 changements par rapport au match face à la Nouvelle-Zélande.

Les compositions pour France - Uruguay

La composition du XV de France : Jaminet - Bielle-Biarrey, Vincent, Moefana, Villlière - (o) Hastoy, (m) Lucu - Macalou, Jelonch (cap.), Boudehent - Taofifenua, Woki - Aldegheri, Bourgarit, Gros



Les remplaçants français : Mauvaka, Wardi, Falatea, Chalureau, Flament, Cros, Couilloud, Ramos



La composition de l'Uruguay : Amaya, Basso, Inciarte, Vilaseca (cap.), Freitas - (o) Etcheverry, (m) Arata - Civetta, Diana, Ardao - Leindekar, Aliaga - Peculo, Pujadas, Sanguinetti



Les remplaçants uruguayens : Gattas, Benitez, Piussi, Dotti, Bianchi, Deus, Ormaechea, Berchesi