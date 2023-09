XV de France : Galthié constate un problème après les All Blacks

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour son deuxième match de la Coupe du Monde face à l'Uruguay, jeudi soir, le XV de France a cruellement manqué de discipline en se mettant à la faute à 15 reprises. Fabien Galthié a lâché ses vérités à ce sujet, et regrette cet aspect de son équipe alors qu'elle avait fait preuve d'une certaine maitrise face aux All Blacks.

Le XV de France a assuré l'essentiel jeudi soir, en battant l'Uruguay (27-12) pour son deuxième match de la Coupe du Monde, six jours après son premier succès contre la Nouvelle-Zélande (27-13). Pourtant, la copie des Bleus est loin d'être satisfaisante, et certains aspects du jeu proposé par la formation de Fabien Galthié préoccupe les observateurs, à commencer par le manque cruel de discipline dont a fait preuve le XV de France qui s'est mis à la faute à 15 reprises contre l'Uruguay.

« On a fait pas mal d'erreurs »

Interrogé au micro de TF1 jeudi soir après la rencontre, Fabien Galthié s'est confié sur la performance de ses joueurs : « L’important était de gagner après un match d’ouverture très particulier. On a enchaîné avec un match qu’on ne voyait pas, qui était derrière celui des All Blacks. On n’a pas su concrétiser, on a fait pas mal d’erreurs. L’équipe d'Uruguay a fait corps, c’est un club en fait puisqu’ils jouent tous à Penarol, ils ont des automatismes. Ils ont cru en leur destin, ils ont cru qu’ils pouvaient gagner ce match », indique l'entraîneur du XV de France.

« On a un peu tout mélangé »