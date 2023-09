XV de France : Antoine Dupont fait halluciner Zidane

Thibault Morlain

Avec la Coupe du monde de rugby en France, les stars du XV de France sont sous tous les projecteurs. Et un nom en particulier revient au coeur de toutes les discussions : Antoine Dupont. Le demi de mêlée des Bleus est la star du rugby français et n’en finit plus d’impressionner. Les observateurs sont unanimes à propos d’Antoine Dupont, y compris un certain Zinedine Zidane.

A 26 ans, Antoine Dupont est le visage du XV de France, encore plus depuis la blessure de Romain Ntamack. Capitaine des Bleus, il est la star de l’équipe de Fabien Galthié. Auteur de performances incroyables ces dernières saisons, Dupont est aujourd’hui la coqueluche de tous les fans français de rugby. Et cela vaut également pour Zinedine Zidane, la légende de l’équipe de France de football. En effet, lors d’une rencontre pour Brut avec Antoine Dupont, Zizou a dit tout le bien qu’il pensait du joueur du Stade Toulousain.

XV de France : Macron a fait très fort contre les All Blacks ! https://t.co/VosiOwOe8L pic.twitter.com/KkbvGlgJ1X — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

« Je me vois un petit peu en lui »

« Moi particulièrement, ce qui se dégage d’Antoine, c’est sa tranquillité. Il fait vraiment les choses avec beaucoup d’assurance et ça se sent. Il rassure un petit peu tout le monde quand il a le ballon. On ne va pas parler de ses passes, de ses trucs, c’est magnifique. Il met beaucoup de sérénité. Dans une équipe, on a toujours besoin d’un leader de terrain, ce qu’il est. Quand on les prend individuellement, ils ont tous quelque chose de particulier et lui c’est meneur, c’est celui qui donne le tempo. Je me vois un petit peu en lui, ce côté en dehors du terrain tranquille. Je suis un peu timide, un peu réservé et sur le terrain, je donne ce qu’il faut », a ainsi lâché Zinedine Zidane sur Antoine Dupont.

