Coupe du monde de Rugby : Le XV de France est passé à côté d'un malaise

Entré en cours de match jeudi soir avec le XV de France contre l'Uruguay, Bastien Chalureau était forcément attendu au tournant avec la polémique raciste dont il fait l'objet après sa condamnation en 2020. Mais finalement, le deuxième ligne de Montpellier a eu droit à un accueil relativement neutre de la part du public lillois.

Le XV de France s'est imposé sans convaincre jeudi soir à Lille, contre l'Uruguay (27-12), pour son deuxième match de la Coupe du Monde. Une soirée pas forcément glorieuse dans le jeu pour hommes de Fabien Galthié, mais qui aurait toutefois pu être encore plus compliquée pour l'un d'entre eux : Bastien Chalureau. Englué dans une polémique de racisme, lui qui avait été condamné en 2020 pour " faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la raison ou de l'ethnie de la victime ", le deuxième ligne de Montpellier faisait sa première apparition dans cette Coupe du Monde où sa présence avec le XV de France fait débat.

Chalureau n'a pas été pris en grippe

Mais au moment de faire son entrée en jeu à la 50e minute, en lieu et place de Romain Taofifénua, Bastien Chalureau a finalement eu droit à un accueil neutre de la part du stade Pierre Mauroy de Lille, comme l'explique L'EQUIPE dans ses colonnes du jour. Son nom a été applaudi comme celui des quatre autres joueurs qui ont pénétré sur la pelouse en même temps que lui, et le Montpelliérain n'a donc pas eu de traitement spécial malgré la polémique dont il fait l'objet depuis une dizaine de jours.

« Je ne suis pas raciste »