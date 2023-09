Coupe du monde de rugby : Il tacle le XV de France

Jean de Teyssière

Le XV de France a eu bien du mal à se défaire de l'Uruguay jeudi soir lors du deuxième match de la poule A (27-12). Avec l'équipe réserviste, les Bleus emmenés par leur capitaine revenant, Anthony Jelonch, n'ont pas réussi à remporter ce bonus offensif qui était attendu, preuve du superbe match de Los Teros. Un ancien international uruguayen, Rodrigo Capo Ortega, a taclé les Bleus, estimant qu'ils ont fait preuve de suffisance en appréhendant ce match avec un peu de suffisance.

Fabien Galthié a dû avoir des sueurs froides dans sa tribune jeudi soir, lors du deuxième match de son équipe face à l'Uruguay. Adversaire considéré comme largement à la portée de l'équipe de France, les Bleus ont pourtant bataillé pour repartir de Villeneuve-d'Ascq avec les quatre points de la victoire. Mais une préparation différente de cette partie aurait pu rendre la tâche plus facile...

«L'Uruguay aurait même plus mériter plus»

Entre 2000 et 2018, Rodrigo Capo Ortega a porté 41 fois le maillot de la sélection uruguayenne, bien qu'il ait passé la majorité de sa carrière en Top 14, lui qui est une légende du Castres Olympique dont il a porté les couleurs à 403 reprises entre 2002 et 2020. Interrogé par Rugbyrama , l'ancien deuxième ligne évoque la prestation de son pays : « J’étais très fier des gars. On a vu qu’ils avaient faim et beaucoup d’envie. Ils avaient hâte d’entrer dans la compétition. Ils ont eu le résultat qu’ils méritaient. Ils auraient même pu mériter plus. Pour eux, c’était avant tout un match de préparation pour monter en puissance en vue des matchs face à l’Italie et la Namibie. Je ne me suis pas dit : “On va gagner.” Mais j’étais heureux que l’on tienne le score. L’équipe était en place défensivement même si des fautes auraient pu être évitées. Quand on arrivait dans le camp français, on marquait presque à chaque fois. Après, la conquête n’a pas été parfaite et ne nous a pas assez apporté. Quoi qu’il en soit, c’est un match qui va nous permettre d’apprendre beaucoup de choses. Ce n’était que la première semaine de compétition. »

«Les Français ont pensé que le match se gagnerait en jouant à 60 %»