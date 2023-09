Coupe du monde de Rugby : Les 5 joueurs à suivre ce week-end

Axel Cornic

Ce jeudi va lancer le deuxième week-end de la Coupe du monde, avec notamment le XV de France qui ouvrira le bal face à l’Uruguay, espérant confirmer sa bonne lancée après la victoire sur les All Blacks (27-13). D’autres affiches intéressantes vont animer les prochains jours et le10sport.com vous présente quelques joueurs qui pourraient bien crever l’écran.

La première journée de Mondial nous a offert des grandes affiches avec notamment un match d’ouverture de légende entre la France et la Nouvelle-Zélande, mais également une démonstration e puissance de l'Afrique du Sud, ou encore une rencontre incroyable entre les Fidji et le Pays de Galles. Ce n’est que le début, puisque les stars de la planète ovale sont de retour !

Coupe du monde de rugby : Le XV de France reçoit un coup de pression inattendu https://t.co/Qj5OxuRsdj pic.twitter.com/8Rr4zupytA — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Louis Bielle-Biarrey

Ça va commencer ce jeudi soir avec la deuxième rencontre du XV de France dans la poule A, face à l’Uruguay. Le Sélectionneur Fabien Galthié a décidé d’opérer un large turn-over et le grand public pourrait donc connaitre des nouveaux visages, notamment celui de Louis Bielle-Biarrey. Surprise de la liste des 33, la pépite de l’UBB a déjà montré toute l’étendue de son talent lors des matchs de préparation et face à l’Uruguay il aura la chance de le faire en Coupe du monde, pour sa 4e sélection.

Damian McKenzie

Toujours dans la poule A, les All Blacks auront sans aucun doute l’intention de relever la tête après la défaite face à la France et ils pourront le faire ce vendredi, face à la Namibie. Et pour mener le jeu de son équipe, Ian Foster a décidé de miser sur Damian McKenzie, le feu follet des Chiefs. « On veut qu'il mène le jeu comme on le souhaite et je suis sûr que c'est ce qu'il fera » a expliqué le coach néo-zélandais. « Il s'est très bien entraîné, il a hâte et sait très bien ce que l'on veut faire ». L’éternel espoir qui n’a jamais confirmé au plus haut niveau pourrait être l’homme à suivre !

Semi Radradra

Dans la poule C, les Fidji auront le droit à une nouvelle affiche de gala, puisqu’après le Pays de Galles c’est l’Australie qui se présente. La défaite controversée du premier match de ce Mondial est encore dans tous les esprits et surtout cette dernière action, avec l’en-avant de Semi Radradra. Et c’est justement par le joueur du LOU que pourrait venir la lumière, lui qui avait justement explosé en Australie dans le jeu à XIII avant de devenir une star du Top 14 avec le RCT ou encore l’UBB.

Ulupano Seuteni

Une autre étoile du championnat de France pourrait briller et ça se passera samedi dans la poule D, avec l’entrée en lice des Samoa face au Chili. Positionné en deuxième centre, Ulupano Seuteni va sans aucun doute être l’un des atouts de sa sélection fac à une équipe sud-américaine largement à la portée des Iliens. Une première victoire dès le premier match pourrait aider les coéquipiers du Champion d'Europe rochelais, dans une poule très relevée avec l’Argentine, l’Angleterre et le Japon.

Jonathan Sexton

Dans la poule B, où se trouve le potentiel adversaire du XV de France en quart de finale, l’Irlande va poursuivre sa Coupe du monde en affrontant les Tonga. Et contrairement à ce qu’on attendait, Andy Farrell n’a pas vraiment fait tourner ! C’est ainsi Jonathan Sexton qui sera à l’ouverture, pour peut-être nous livrer un nouveau récital. Face à la Roumanie il a en effet marqué 24 points avec notamment deux essais et il sera l’un des grands arguments d’un XV du Trèfle qui est première nation mondiale au ranking World Rugby.