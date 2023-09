Coupe du monde de rugby : Après le XV de France, la Nouvelle-Zélande veut rebondir

Arnaud De Kanel

Une semaine est passée entre la cérémonie d'ouverture de cette Coupe du monde de rugby 2023 et ce vendredi 15 septembre qui marque le début de la cinquième journée de compétition. Au menu du jour, une seule rencontre qui opposera la Nouvelle-Zélande à la Namibie au Stadium de Toulouse.

Au lendemain de la victoire poussive du XV de France sur l'Uruguay, la Coupe du monde de rugby se poursuit ce vendredi. Cette journée nous réserve qu'un seul match mais pas des moindres puisqu'il verra la Nouvelle-Zélande, nation historique de rugby, affronter la Namibie. Une semaine après leur défaite face au XV de France de Fabien Galthié, les All Blacks doivent enfin lancer leur tournoi.

Sursaut attendu pour les All Blacks

Déçus mais pas abattus, un peu à l'image de leur sélectionneur, les All Blacks font leur retour dans l'arène ce vendredi face à la Namibie. « La France a été la meilleure équipe de ce match, oui. De mon côté, je suis satisfait de beaucoup de choses concernant mon équipe, même si cela n’a pas suffi. Les Français ont su nous enfermer dans notre territoire, surtout dans le dernier quart d’heure. Il faut leur rendre cet hommage et leur donner ce crédit. On a donc perdu un grand match, je comprends les déceptions mais ce n’était finalement qu’un match. Cela ne change pas grand-chose pour nous, pour la suite de la compétition et nos ambitions. Il faudra simplement sortir de cette poule d’une autre manière », reconnaissait Ian Foster après la défaite face au XV de France.



La Nouvelle-Zélande vise maintenant la deuxième place de ce groupe A et cela passera par une victoire, bonifiée si pour se rassurer un peu plus, face aux Welwitschias à Toulouse. Ian Foster sait ce qu'on équipe doit améliorer. « On ne coache pas avec les stats mais on s'en sert. Ça te donne une idée de la façon dont jouent les équipes, et comment va la tienne. On a une idée très claire. Si on regarde la façon dont on joue, on a toujours été une équipe qui essaie de frapper grâce à des temps de jeu. Sur les deux essais (la semaine dernière, N.D.L.R.), on a réussi à frapper la France avec des vagues, beaucoup d'impacts et de bonnes phases de jeu. Mais les conditions sont devenues de plus en plus délicates dans ce match pour jouer avec de multiples phases de jeu. Contrôler le ballon est devenu difficile car il explosait au contact. Et pour jouer à ce type de rugby, il faut être attentif et précis. Il y a des équipes qui tapent plus que nous. Les équipes ont des stratégies différentes. Quand tu gagnes, tu as raison. C'était une façon douloureuse d'apprendre mais on croit fermement dans ce que nous faisons », confiait-il encore mercredi.



Le sélectionneur des Blacks a également opéré plusieurs changements avec notamment la présence de Damian McKenzie à l'ouverture. « On avait un plan pour la préparation de ce match et on le suit, même si on doit composer avec des blessures et des retours. On est plutôt satisfaits de pouvoir rebondir aussi rapidement après le premier match. Cela reste toutefois un match crucial, et on a donc composé l'équipe en conséquence. Je n'utiliserais pas le terme d'expérimentations mais il est certain qu'il y a certains aspects sur lesquels on veut se concentrer, et je ne vais pas vous dire lesquels maintenant. Ce sont des composantes de notre jeu, on doit s’assurer que notre jeu évolue. On doit améliorer notre performance et aller de l’avant », a lâché Ian Foster. De son côté, Allister Coetzee, le sélectionneur de la Namibie n'attend pas grand chose de cette rencontre. La semaine passée, les Welwitschias s'étaient lourdement inclinés face à l'Italie, pourtant nettement inférieure à la Nouvelle-Zélande sur le papier. La soirée s'annonce compliquée.

Toulouse accueille la Nouvelle-Zélande et la Namibie

Il faudra être devant son poste à 21h ce vendredi soir pour suivre la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et la Namibie où au Stadium de Toulouse pour les plus chanceux. L'enceinte toulousaine accueille ce match qui sera diffusé sur TF1 . Pour éviter des problèmes d'accès au stade, Cedric Coll, directeur du site de Toulouse et Occitanie pour France 2023, appelle les supporters à venir en avance. « Nous sommes vigilants et nous encourageons les gens à venir très tôt au stade. Pour s’en prémunir, nous avons ouvert trois portes d’entrée au stade. Habituellement, pour les matchs du TFC ou du Stade toulousain, il n’y en a que deux », a-t-il déclaré à Rugbyrama . Supporters, vous voila prévenus et au courant de tout pour cette rencontre. Place aux compositions désormais.

Les compositions pour Nouvelle-Zélande - Namibie

La composition des All Blacks : B. Barrett - Clarke, Lienert-Brown, Havili, Faiga'anuku - McKenzie (o), Roigard - Papali'i, A. Savea (cap.), Jacobson - S. Whitelock, Retallick - Laulala, Taukei'aho, Tu'ungafasi.



Les remplaçants néo-zélandais : Coles, De Groodt, Newell, S. Barrett, Vaa'i, A. Smith, Mo'unga, R. Ioane



La composition de la Namibie : Loubser - Mouton, Deysel (cap.), Malan, Rossouw - (o) Swanepoel, (m) Stevens - Hardwick, Gaoseb, Conradie - Uanivi, Retief - Coetzee, Van Jaarsveld, Benade.



Les remplaçants namibiens : van der Westhuizen, Sethie, Shifuka, Van Lill, Booysen, Katjijeko, Theron, Greyling