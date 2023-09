Coupe du Monde de Rugby : Le XV de France tout proche d’un désastre ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Jeudi soir, le XV de France s'est fait peur contre l'Uruguay pour son deuxième match de la Coupe du Monde, avec une prestation collective relativement décevante et un gros manque de discipline dans le jeu. Thierry Dusautoir, ancien capitaine des Bleus, estime même que les hommes de Fabien Galthié ne sont pas passés loin du scénario cauchemardesque.

L'essentiel est là pour le XV de France, qui a battu l'Uruguay jeudi soir à Lille pour son deuxième match de la Coupe du Monde (27-12), six jours après son premier succès face aux All Blacks. Mais les hommes de Fabien Galthié n'ont pas brillé dans le jeu, loin de là, et ont notamment fait preuve d'une certaine indiscipline sur le terrain. Ce sont d'ailleurs les Sud-Américains qui ont inscrit le premier essai par l'intermédiaire de Freitas dès la 6e minute, et ils sont même parvenus à revenir à un petit point des Bleus en seconde période. Les hommes de Fabien Galthié auraient donc pu voir la victoire leur échapper, comme le constate l'ancien capitaine emblématique du XV de France, Thierry Dusautoir, dans sa chronique du jour dans L'EQUIPE .

«C’est impardonnable», le XV de France prend cher ! https://t.co/MMFaOitlyy pic.twitter.com/6cMyTHiGiD — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

« Une indiscipline conséquente »

« La contre-performance collective s'explique aussi par la frustration générée par les erreurs commises, le manque de continuité dans le jeu contre un adversaire qui a été à un niveau où on ne l'attendait pas, pénible dans les rucks, qui a parfois fait jeu égal en mêlée et a marqué trois essais de qualité, dont un refusé. La frustration française s'est aussi traduite par une indiscipline conséquente - un des enseignements de la soirée - une difficile communication défensive quand les Uruguayens ont tenu le ballon, et ils l'ont bien tenu, en allant toucher assez facilement les couloirs », constate Thierry Dusautoir.

L'Uruguay passée proche d'égaliser