Il abandonne le foot… et va défier le XV de France

Demi de mêlée du Castres Olympiques depuis 2020, Santiago Arata est également le numéro 9 de l'Uruguay. Par conséquent, le choc contre le XV de France ce jeudi à Lille sera très particulier pour Arata. L'occasion pour lui de revenir sur ses débuts difficiles dans le rugby. Et pour cause, comme de nombreux uruguayens, il avait commencé par le football.

Après sa magnifique victoire contre les All Blacks (27-13), le XV de France est déjà de retour ! Cette fois-ci, les hommes de Fabien Galthié devraient être moins en difficulté puisqu'ils affrontent l'Uruguay. Un match pour lequel le sélectionneur des Bleus a d'ailleurs effectué 12 changements par rapport au 15 de départ qui a battu la Nouvelle-Zélande. Mais ce sera surtout une rencontre particulière pour un certain Santiago Arata qui évolue à Castres depuis 2020. L'occasion pour lui de raconter la façon dont il est arrivé dans le rugby dans un pays où le football est roi. Le demi de mêlée uruguayen explique d'ailleurs qu'il avait commence par le foot.

Santiago Arata avait commencé par le football

« Ça n’a pas été facile car j’ai toujours kiffé le foot. En Uruguay, c’est le sport numéro un, le plus connu. Mais comme je suis allé dans un lycée privé, c’est un endroit où le rugby se pratiquait. Et un jour, tous mes potes son partis essayer le rugby. Mais moi, ce n’était que le foot dans ma vie ! Je commençais même à m’entraîner dans un club professionnel, qui s’appelle Danubio. Mon grand-père a des origines italiennes et c’est que le foot ! Je ne connaissais rien au rugby. Je me suis dit, non, ce n’est pas pour moi. Ils se tapaient, il y avait du contact et moi j’étais petit, je n’aimais pas du tout ! Du coup j’ai passé la semaine tout seul, en train de faire du foot avec des personnes que je ne connaissais pas trop… alors je me suis dit: "allez je vais tenter le coup". Et franchement, j’étais rapide, j’avais de la condition, je n’aimais pas le contact, mais au bout de deux semaines, j’ai aimé ce sport. Et aujourd’hui, je suis là (sourire) ! », lance le numéro 9 des Teros dans une interview accordée à RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Je suis content de montrer ça aux jeunes en Uruguay»