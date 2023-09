Coupe du monde de rugby : Après l’humiliation, il annonce du lourd !

Arnaud De Kanel

Vendredi soir, en clôture de la deuxième journée de compétition du groupe A, les All Blacks ont humilié la Namibie (71-3). Les joueurs de Ian Foster repartent donc de Toulouse avec le point du bonus offensif mais tout n'a pas été parfait selon le sélectionneur, qui estime que son équipe va encore progresser dans les semaines à venir.

Cette fois-ci, la Nouvelle-Zélande est lancée ! Une semaine après leur défaite face au XV de France, les coéquipiers d'Ardie Savea ont parfaitement rebondi en étrillant la Namibie (71-3). Le score et le contenu du match montrent bien qu'il faudra compter sur les All Blacks durant cette Coupe du monde. Ian Foster se veut perfectionniste et sait pertinemment que son équipe peut s'améliorer, bien qu'elle vienne tout juste d'étriller son adversaire.

«On cherche davantage de consistance»

Le sélectionneur des All Blacks a retenu du positif, mais pas que. Si son équipe parvient à gommer les défauts qu'il pointe du doigt, elle risque de faire mal à ses futurs adversaires. « Nous voulions contrôler la rencontre devant et notre pack a fait un travail remarquable à ce niveau, on a tiré les bénéfices de nos ballons portés. Nous avons eu pas mal d'opportunités de marquer (onze essais au total). Mais nous devons encore nous améliorer dans certaines zones. On cherche davantage de consistance dans les moments clés. Il y a donc une petite frustration », a déclaré Ian Foster en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Nous devons gérer la pression»