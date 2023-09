Humiliés à la Coupe du monde de rugby, ils ont l'habitude

Arnaud De Kanel

Pour sa 7ème participation à une Coupe du monde, la Namibie a encore subi une claque. Une semaine après avoir été battue par l'Italie (52-8), les Welwitschias se sont fait balayés par la Nouvelle-Zélande au Stadium de Toulouse (71-3). Une habitude pour une sélection qui a déjà battu des tristes records.

Il n'y a pas eu photo. Vendredi, les All Blacks ont écrasé la Namibie en inscrivant onze essais (71-3). Une victoire forcément bienvenue pour la Nouvelle-Zélande qui avait besoin de l'emporter après avoir perdu face au XV de France la semaine passée. Et elle est d'autant plus satisfaisante car les Néo-zélandais n'ont pas encaissé d'essai. « Nous avons très bien travaillé cette semaine à l'entraînement et clairement progressé pour mieux jouer et l'emporter ce soir. Je suis forcément ravi du résultat de l'équipe. C'est une satisfaction de l'emporter forcément, c'était important de prendre confiance en nous en tant qu'équipe. C'est toujours important d'acquérir un capital confiance dans une Coupe du monde. À partir de ce soir, nous pouvons décompresser un peu car notre prochain match n'est que le 29 septembre (contre l'Italie à Lyon, NDLR). C'est toujours satisfaisant de maintenir l'équipe adverse loin de notre ligne. Nous sommes ravis de notre performance défensive ce soir. Ce n'est pas si habituel de finir un match sans encaisser le moindre essai », soulignait notamment le capitaine Ardie Savea. Le score aurait pu être bien plus lourd pour la Namibie qui a pour habitude de se faire écraser en Coupe du monde.

Aucune victoire pour la Namibie

Les Welwitschias participent à la 7ème Coupe du monde de leur histoire et ils n'ont toujours pas remporté un seul match. Il s'agit du pire ratio possible parmi les équipes comptant plus de six participations. La Russie, le Zimbabwe, l'Espagne, le Portugal, la Côte d'Ivoire et le Chili n'ont également jamais gagné un match dans un Mondial. La Namibie n'a inscrit que 259 points au total, ce qui fait d'elle la 19ème pire nation sur les 25 ayant déjà pris part à une Coupe du monde.

Défaite historique face à l'Australie

La Nouvelle-Zélande possède le record de points inscrits lors d'un Mondial grâce à son succès 145 à 17 face au Japon en 1995. En revanche, la victoire la plus large est à mettre au crédit de l'Australie qui l'avait emporté 142 à 0 en 2003 face... à la Namibie. Les Namibiens avaient également encaissés 87 face à la France en 2007 et l'Afrique du Sud en 2011. D'ailleurs, en 2003, l'Australien Mat Rogers avait inscrit 42 points face à la Namibie, soit le troisième plus haut total de l'histoire pour un joueur dans un seul et même match de Coupe du monde. Chris Latham avait quand à lui inscrit 5 essais durant cette rencontre, deuxième plus haut total de l'histoire. Autant dire que cette nouvelle humiliation n'a rien d'étonnant pour la Namibie.