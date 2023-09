Après le XV de France, leur vengeance est terrible

Arnaud De Kanel

Une semaine après avoir perdu face au XV de France (13-27), la Nouvelle-Zélande s'est rassurée face la Namibie vendredi soir. Les All Blacks ont laminé des namibiens dépassés dans l'intensité mise par les joueurs de Ian Foster. Cette fois-ci, le tournoi des triples champions du monde est bien lancé.

C'est une démonstration de force des All Blacks. Une semaine après la première défaite de leur histoire en phase de groupes de la Coupe du monde face au XV de France, les Néo-zélandais ont facilement disposé de la Namibie qui s'était elle aussi inclinée la semaine dernière face à l'Italie. Les Welwitschias ont volé en éclats face à des All Blacks très appliqués.

La Nouvelle-Zélande étrille la Namibie

La Nouvelle-Zélande n'a pas commis les memes erreurs que la semaine dernière face au XV de France. Certes, l'adversaire était beaucoup plus faible mais la rencontre entre les Uruguayens et les Français a démontré qu'aucun match ne serait facile à remporter dans cette Coupe du monde. Les All Blacks ont fait preuve de sérieux et ils ont déroulé leur jeu pour au final s'imposer 71 à 3 en marquant onze essais. Les hommes de Ian Foster occupent donc la deuxième place de ce groupe A à la faveur d'un meilleur goal average que l'Italie. Leur vengeance était annoncée et elle fait bien mal à la Namibie qui est pratiquement éliminée de ce Mondial avant d'affronter le XV de France la semaine prochaine à Marseille. Le seul point noir de la soirée côté néo-zélandais reste ce carton rouge après bunker d'Ethan de Groot (72ème) suite à un plaquage à hauteur de tête d'un Namibien.

«Ravi du résultat de l'équipe»