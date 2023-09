XV de France : «Il sera indispensable», il interpelle Galthié pour ce crack

Benjamin Labrousse

Après une victoire dans la souffrance ce jeudi face à l’Uruguay (27-12) à Lille, le XV de France est déjà focalisé sur son prochain match face à la Namibie jeudi prochain. Alors que certains joueurs ont marqué des points aux yeux du sélectionneur Fabien Galthié en vue de la suite du tournoi, ce n’est pas le cas de Gabin Villière. Pourtant, un ancien international estime que l’ailier deviendra vite indispensable.

Et de deux. Malgré une prestation d’ensemble très décevante, le XV de France enchaîne avec une seconde victoire dans cette Coupe du monde. Bousculés face à une valeureuse équipe d’Uruguay, les hommes de Fabien Galthié se sont finalement imposés (27-12) en réussissant à relever la tête dans le second acte. Mais avec une équipe considérablement remaniée, les partenaires d’Anthony Jelonch n’ont pas tous brillés.

Coupe du monde de rugby : Il tacle le XV de France https://t.co/TCP3eCAJEI pic.twitter.com/eu0KRAfhHx — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Gabin Villière n’a pas marqué des points face à l’Uruguay

C’est le cas notamment d’Antoine Hastoy ou encore de Gabin Villière. L’ailier du RC Toulon ne s’est clairement pas montré à son avantage dans cette rencontre, en prenant de mauvaises décisions à plusieurs reprises. En grande difficulté dans ses percussions, notamment en première période, le joueur de 27 ans ne s’est pas distingué aux yeux de Fabien Galthié. Avec la montée en puissance du tout jeune ailier de l’UBB Louis Bielle-Biarrey, beaucoup commencent à s’interroger sur la légitimité de Gabin Villière en tant que titulaire dans cette équipe du XV de France.

« Je pense que c'est un garçon qui est en recherche de confiance »