Coupe du monde de rugby : Après la polémique, Macron reprend une bière

Jean de Teyssière

Lors du deuxième match du XV de France dans cette Coupe du monde de rugby, disputé face à l'Uruguay à Villeneuve-d'Ascq (27-12), Emmanuel Macron s'est encore fait remarquer en tribunes en buvant une bière, avant d'en reboire une autre peu de temps après dans les vestiaires uruguayens. Trois mois après la polémique de sa bière descendue cul sec avec les joueurs du Stade toulousain en juin dernier, Emmanuel Macron a donc remis ça.

Le 18 juin dernier, l'appel de nombreuses associations de lutte contre l'alcoolisme avait eu lieu à cause de l'attitude du président de la République, Emmanuel Macron, le soir de la finale du Top 14. Le chef de l'État avait descendu d'un seul trait une bière dans les vestiaires toulousains, et ce, après la victoire de ces derniers face à La Rochelle, suscitant la polémique en France. Trois mois plus tard, il a recommencé.

Macron boit une bière cul sec après France-All Blacks

La semaine dernière, après la victoire du XV de France face aux All Blacks, Emmanuel Macron aurait bu une bière cul sec dans les vestiaires français, comme le dévoile Shaun Edwards, entraîneur de la défense des Bleus, dans le Daily Mail : « Nous avons passé un bon moment dans les vestiaires après notre victoire. Quelques footballeurs français sont venus, c'était formidable de voir cette unité. Je venais de sortir de la douche et Kylian Mbappé était là. (...) Le président, Emmanuel Macron, était là aussi. Il a toujours quelques gardes du corps avec lui, mais ils sont assez discrets. (...) Les gars lui ont donné une bière et l'ont fait boire d'un seul trait pendant qu'ils l'encourageaient. Il a joué le jeu. »

Une bière dans les tribunes et dans les vestiaires uruguayens pour Macron !

Les associations de lutte contre l'alcoolisme vont encore avoir matière à parler ces prochains jours, puisque le président de la République française a réitéré ce jeudi lors du match France-Uruguay (27-12). Le président a été vu dans les tribunes en train de boire une bière aux côtés du président de l'Uruguay, Luis Lacalle Pou. Quelques minutes plus tard, il a à nouveau été filmé dans les vestiaires uruguayens en train de descendre une bière. Une soirée bien arrosée pour le président Macron.