XV de France : Galthié a pris un gros risque avec ce joueur

Jean de Teyssière

Jeudi soir face à l'Uruguay, lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde de rugby, un homme devait être plus heureux que les autres d'être sur la pelouse : Anthony Jelonch. Capitaine face aux Uruguayens, il revenait d'une rupture des ligaments croisés et a remporté sa course contre-la-montre, lui qui ne devait pas être là pour cette Coupe du monde. Toutefois, ce choix de Fabien Galthié a tout de même inquiété beaucoup de personnalités de rugby, jugeant ce retour peut être trop rapide.

Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a pris un risque en titularisant (et nommant capitaine) Anthony Jelonch six mois après sa grave blessure au genou (rupture des ligaments croisés), mais il s'est finalement avéré payant jeudi soir. Un retour très rapide au vu de la gravité de la blessure et qui a posé question avant ce match.

Les partenaires de Jelonch se posent des questions sur son état de santé

L'un des consultants de Rugbyrama , Jérémy Fadat, évoque l'état de santé d'Anthony Jelonch : « Il y a même un de ses partenaires au Stade toulousain qui m'a dit : "Vous vous posez des questions sur son état de santé, nous aussi nous nous en sommes posées. Le seul qui ne s'en pose pas, c'est lui. »

«On sait très bien qu'il y a des risques»

Le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol explique à son tour dans des propos rapportés par Sud Ouest que « Le risque zéro n’existe pas. On sait très bien qu’il y a des risques : il y en a à 7 mois, à 9 mois et même au-delà. Ce que nous, nous avons validé, ce sont ses performances et son état mental. Et ce que le chirurgien a validé de son côté, c’est la qualité de son transplant. C’est une décision commune des différents acteurs qui ont accompagné Anthony. Et c’est aussi sa volonté. »

Coupe du monde de rugby : Comme Mbappé, ils sont perdus devant le XV de France https://t.co/13t8JndP48 pic.twitter.com/0WuTslkMsK — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

«Moi, franchement j'ai peur de ça, qu'il rechute»