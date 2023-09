Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur All Blacks - Namibie

Arnaud De Kanel

Le Mondial continue malgré tout pour la Nouvelle-Zélande. Malgré la défaite face aux XV de France la semaine passé, la première de leur histoire à ce stade de la compétition en Coupe du monde, les All Blacks affrontent la Namibie ce vendredi soir à Toulouse (21h).

Jour de match pour les All Blacks ! Dans l'obligation de s'imposer, la Nouvelle-Zélande affronte la Namibie dans un match déséquilibré sur le papier. Les hommes de Ian Foster viennent à Toulouse uniquement pour gagner et se focaliser sur la deuxième place d'un groupe A dominé par le XV de France.

Deux équipes battues

La semaine passée, la Nouvelle-Zélande et la Namibie, adversaires du soir, se sont toutes les deux inclinées pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde de rugby. Malgré tout, les All Blacks nient un quelconque manque de confiance. « Non, on n’est pas en manque de confiance. Une Coupe du monde, c’est long. Une défaite ne vous élimine pas. Cette défaite contre la France, elle est derrière. Maintenant, il nous reste trois matches pour remettre les choses au clair et s’avancer vers les quarts de finale », a déclaré Luke Jacobson en conférence de presse. Le troisième ligne pense comme son sélectionneur. « O n avait un plan pour la préparation de ce match et on le suit, même si on doit composer avec des blessures et des retours. On est plutôt satisfaits de pouvoir rebondir aussi rapidement après le premier match. Cela reste toutefois un match crucial, et on a donc composé l'équipe en conséquence. On doit améliorer notre performance et aller de l’avant », confiait Ian Foster mercredi. Le sélectionneur néo-zélandais a identifié les axes d'amélioration de son équipe. « On a une idée très claire. Si on regarde la façon dont on joue, on a toujours été une équipe qui essaie de frapper grâce à des temps de jeu. Sur les deux essais (la semaine dernière, N.D.L.R.), on a réussi à frapper la France avec des vagues, beaucoup d'impacts et de bonnes phases de jeu », se rappelait-il. Le plan qu'il a mit en place devra obligatoirement fonctionner.



La Namibie reste aussi sur une défaite. La semaine passée, c'est l'Italie qui avait étrillé les Welwitschias sur le score de 52 à 8. Autant dire que la soirée risque d'être un très mauvais moment à passer pour les Namibiens. A l'inverse, ils pourraient s'en servir comme les Chiliens l'ont fait face au Japon dimanche dernier. La rencontre démarrera à 21h dans la ville du rugby, à Toulouse. Le Britannique Luke Pearce fera régner l'ordre au Stadium ce soir. TF1 diffusera ce match.

Les compositions pour Nouvelle-Zélande - Namibie

La composition des All Blacks : B. Barrett - Clarke, Lienert-Brown, Havili, Faiga'anuku - McKenzie (o), Roigard - Papali'i, A. Savea (cap.), Jacobson - S. Whitelock, Retallick - Laulala, Taukei'aho, Tu'ungafasi.



Les remplaçants néo-zélandais : Coles, De Groodt, Newell, S. Barrett, Vaa'i, A. Smith, Mo'unga, R. Ioane



La composition de la Namibie : Loubser - Mouton, Deysel (cap.), Malan, Rossouw - (o) Swanepoel, (m) Stevens - Hardwick, Gaoseb, Conradie - Uanivi, Retief - Coetzee, Van Jaarsveld, Benade.



Les remplaçants namibiens : van der Westhuizen, Sethie, Shifuka, Van Lill, Booysen, Katjijeko, Theron, Greyling