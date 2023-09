XV de France : Polémique avec l'extrême droite, il interpelle Dupont

Jean de Teyssière

C'est la polémique qui agite la Coupe du monde de rugby depuis la cérémonie d'ouverture, n'ayant pas plu à tout le monde. En effet, l'hebdomadaire d'extrême droite, Valeurs Actuelles, a décidé de consacrer sa une à « La France rugby », en l'illustrant par une photo de Jean Dujardin et Antoine Dupont. Les deux hommes n'ont que peu goûté à cette une, appelant à ne pas faire de récupération sur leur dos. Un point de vue que ne partage pas l'ancien président du Stade français, Max Guazzini.

Antoine Dupont, fidèle à ses principes et ses valeurs, comme lorsqu'il avait appelé à faire barrage à Marine Le Pen lors des précédentes élections, n'a pas apprécié de voir son visage en une de l'hebdomadaire d'extrême droite, Valeurs Actuelles . Une attitude incomprise par un ancien grand dirigeant français du rugby.

«Ces polémiques sont ridicules, chacun à le droit d’avoir une opinion»

Dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport , diffusée sur RMC , les invités de Marion Bartoli ont réagi à cette polémique du début de mondial entre Antoine Dupont et Valeurs Actuelles . Max Guazzini, ancien président du Stade français et de la Ligue Nationale de rugby, estime que « ces polémiques sont ridicules, chacun à le droit d’avoir une opinion. »

«Il n’y a pas de politique dans le rugby, pourquoi ils rentrent là-dedans ?»