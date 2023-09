En pleine Coupe du monde de rugby, une légende fait tomber un record

Arnaud De Kanel

L'Irlande a confirmé son statut de meilleure nation mondiale samedi soir. En écartant les Tonga (59-16) avec la manière, le XV du Trèfle a réalisé une très belle performance offensive. Véritable légende de cette équipe, Jonathan Sexton en a profité pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la sélection irlandaise.

Les records sont fait pour être battus et Jonathan Sexton l'a bien compris. A 38 ans, l'ouvreur irlandais est devenu le meilleur marqueur de l'histoire du XV du Trèfle grâce à ses seize unités ajoutées à son compteur samedi soir à Nantes lors de la victoire des siens face aux Tonga (59-16). Le joueur du Leinster ne cache pas sa fierté. Il totalise désormais 1 090 points sous le maillot irlandais.

XV de France : Polémique avec l'extrême droite, il valide la réaction de Dupont https://t.co/WEkrRtr0aS pic.twitter.com/i8KLcOiFEA — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

«Mon fils va être certainement plus heureux que moi»

« Sur le coup, j’étais juste heureux de marquer un essai. En fait, je croyais avoir battu le record sur la pénalité d'avant. Mon fils va être certainement plus heureux que moi. Je suis fier mais ce n’est qu’un nouveau record qui sera battu un jour. Vous savez, les accomplissements personnels ne comptent pas pour nous. Tout ce qui compte est de gagner le match qui vient, encore et encore », a déclaré Jonathan Sexton en conférence de presse. Le nouveau meilleur marqueur de l'histoire de l'Irlande est satisfait de la prestation de ses coéquipiers.

«L'équipe a aussi été performante en touche, en mêlée, c’est top»