Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Australie - Fidji

Arnaud De Kanel

La grande fête du rugby se poursuit ce dimanche et elle nous réserve un alléchant Australie - Fidji. Plus revanchards que jamais après leur cruelle défaite face aux Gallois la semaine passée, les Fidjiens possèdent les armes pour faire tomber les Wallabies. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette rencontre.

« On a eu une belle progression. On a traversé une période de mise en place de la structure de l'équipe pour nous mettre dans la position qui est la nôtre : celle de pouvoir gagner la Coupe du monde. On est une F1. On commence à comprendre comment nous voulons jouer, quelles sont nos forces. On va développer un style de jeu vraiment unique, qui nous convient. On est prêt à partir. On attend juste l'extinction des feux. » Tels étaient les mots de Eddie Jones avant de lancer le Mondial de l'Australie face à la Géorgie. Une entrée en lice réussie pour les Wallabies qui doivent assumer les propos de leur sélectionneur ce dimanche avec un gros test face aux Fidji.

Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Angleterre - Japon https://t.co/nvCe9mwnmL pic.twitter.com/y1U1FVaz55 — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Test grandeur nature pour l'Australie, les Fidji veulent se venger

L'Australie a assuré l'essentiel le week-end dernier en faisant tomber le Géorgie (35-15). Dans le même temps, les Fidji nous offrait l'un des plus beaux matchs de ce début de Coupe du monde en s'inclinant de justesse face au Pays de Galles (32-26) après plusieurs décisions arbitrales qui ont fait parler. « Je suis si triste pour les Fidji… Ils auraient dû gagner face au pays de Galles et on leur a pourtant volé ce match. Les infractions répétées des Gallois dans leurs propres 22 mètres auraient dû conduire l’arbitre à dégainer plus de cartons », pestait Steve Hansen dans les colonnes de Rugbyrama . Les Flying Fijians se retrouvent donc dos au mur et dans l'obligation de faire un résultat face à un monument du rugby. « Nous allons jouer une des meilleures équipes au monde. Mais les Fidji peuvent rivaliser face aux meilleures équipes du monde. Nous devons gagner ce match contre l’Australie, c’est l’objectif », a déclaré le sélectionneur Simon Raiwalui.



Rassurée face à la Géorgie après des derniers mois compliqués, l'Australie saura où elle en est réellement ce dimanche grâce à ce choc face aux Fidji. Il faudra surveiller de près le virevoltant Mark Nawaqanitawase pour qui ce match sera forcément particulier, lui le Fidjien d'origine. « Dimanche, cela sera un moment forcément très spécial pour moi et ma famille. Je pense que cela sera un match très excitant face à une des nations dont le rugby est le plus spectaculaire. Il va falloir les contenir du mieux possible et être bien connectés entre nous. On sait tous que les Fidjiens, en termes de rugby, sont capables de faire tout à partir de rien. Nous devrons rester nous-même et nous concentrer sur ce que nous savons faire. Nous devons vraiment nous occuper de nous et de notre rugby avant de penser aux autres », confiait l'ailier des Wallabies . Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h45 par le Gallois Andrew Brace depuis le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. France 2 diffusera le match.

Les compositions pour Australie - Fidji

La composition de l'Australie : 15. Donaldson ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Kerevi, 11. Koroibete ; 10. Gordon, 9. White ; 7. McReight, 8. Valeteni, 6. Hooper ; 5. Skelton, 4. Frost ; 3. Slipper, 2. Porecki, 1. Bell



Les remplaçants australiens : 16. Uelese, 17. Schoupp, 18. Nonggorr, 19. Arnold, 20. Leota, 21. Fines-Leleiwasa, 22. Foketi, 23. Vunivalu.



La composition des Fidji : 15. Droasese, 14. Wainiqolo, 13. Nayacalevu (cap), 12. Tuisova, 11. Radradra; 10. Tela, 9. Kuruvoli; 7. Botia, 8. Mata, 6. Tagitagivalu; 5. Ahiwaru, 4. Nasilasila ; 3. Tagi, 2. Matavesi, 1. Mawi.



Les remplaçants fidjiens : 16. Ikanivere, 17. Ravai, 18. Doge, 19. Mayanavanua, 20. Tuisue, 21. Lomani, 22. Botitu, 23. Habosi.