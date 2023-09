XV de France : Polémique avec Antoine Dupont, l'extrême droite sort du silence

Jean de Teyssière

La polémique continue d'enfler. Après la cérémonie d'ouverture controversée, l'hebdomadaire d'extrême droite, Valeurs Actuelles, a choisi de mettre en une l'acteur Jean Dujardin et le capitaine du XV de France, Antoine Dupont avec comme titre : La France rugby. Une récupération qui n'a pas été du goût des deux hommes. Alors qu'ils ont affiché leur désaccord avec la ligne éditoriale de l'hebdomadaire, ce dernier leur a répondu.

« Supporters bien élevés, joueurs patriotes et valeurs exemplaires : les recettes d'un sport enraciné, devenu modèle de société. » Voilà ce qu'on pouvait lire sur la première de couverture de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles après la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. La une de ce magazine n'a pas été du goût de l'acteur Jean Dujardin et du capitaine du XV de France, Antoine Dupont.

«La France rugby oui, vos valeurs, non»

Cette une du magazine Valeurs Actuelles avait fait parler toute la semaine et a fait réagir Jean Dujardin. L'acteur, coauteur et personnage principal de la cérémonie d'ouverture a publié en story sur le réseau social Instagram la une du magazine en y écrivant le message suivant : « La France rugby oui, vos valeurs, non. Pas de récupération. Merci. » Un message reposté quelques instants plus tard par Antoine Dupont sur le même réseau social.

Le journal répond aux deux hommes