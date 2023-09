Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Samoa - Chili

Arnaud De Kanel

Au lendemain de l'éclatante victoire de la Nouvelle-Zélande sur la Namibie, la Coupe du monde de rugby se poursuit ce samedi. La première des trois rencontres de la journée opposera les Samoa au Chili à 15h au Matmut-Atlantique de Bordeaux. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Une nouvelle journée de Coupe du monde démarre ce samedi en France. Après deux derniers jours où l'on avait le droit qu'à un seul petit match, le week-end s'annonce chargé. Ce sont les Samoa et le Chili qui le lanceront en début d'après-midi depuis Bordeaux.

Les Samoa débutent, le Chili déjà satisfait

Comme chaque équipe du Pacifique, les Samoa suscitent toujours une attention particulière au moment de débuter une Coupe du monde. Membres du groupe D, ils lancent leur Mondial à 15h face au Chili qui a été battu face au Japon (42-13) dimanche dernier. Une défaite qui était attendue, mais dans le contenu, personne ne s'attendait à ce que les Chiliens offrent autant de résistance aux Japonais. « C'est un jour historique pour notre rugby et aussi pour la Coupe du monde qui a accueilli un nouveau pays. Le match était bon, intense. Les vingt dernières minutes on a perdu le contrôle du jeu ça a été dur. Mais le plus important, c'est notre première Coupe du monde et on a montré que le Chili existe dans le monde du rugby. Il y avait 15 000 supporters Chiliens », avait déclaré le sélectionneur Pablo Lemoine après la rencontre. L'essentiel est déjà assuré pour le Chili qui a, d'une certaine manière, réussi son Mondial.



Ce match a d'ailleurs été scruté de près par les Manu Samoa . « Ils ont une bonne équipe. Ils ont montré la semaine dernière ce dont ils étaient capables. Les Chiliens ont de la puissance aussi bien devant que derrière. On a hâte d’y être », avoue Mase Mahonri Schwalger. L'objectif est clair chez les Samoa : décrocher un ticket pour les quarts de finale malgré la présence de l'Angleterre, de l'Argentine et du Japon dans ce groupe D. « C’est notre objectif de sortir de notre groupe. Cela serait une grande réussite pour nous de passer les phases de poule et d’atteindre les quarts de finale, et nous avons les joueurs pour le faire, ainsi que les dirigeants. Les choses se présentent donc très bien pour nous », reconnait Jordan Taufua. Les Samoans devront assumer leurs paroles à partir de 15h sur la pelouse du Matmut-Atlantique. C'est le premier affrontement de l'histoire entre ces deux équipes et il sera arbitré par Paul Williams, et à suivre sur M6 .

Les compositions pour Samoa - Chili

La composition des Samoa : 1 James Lay, 2 Seilala Lam, 3 Michael Alaalatoa (capt.), 4 Chris Vui, 5 Theo McFarland, 6 Taleni Junior Agaese Seu, 7 Fritz Lee, 8 Steven Luatua, 9 Jonathan Taumateine, 10 Christian Leali’ifano, 11 Nigel Ah-Wong, 12 Tumua Manu, 13 UJ Seuteni, 14 Danny Toala, 15 Duncan Paia’aua.



Les remplaçants samoans : 16 Sama Malolo, 17 Jordan Lay, 18 Paul Alo-Emile, 19 Sam Slade, 20 Sa Jordan Taufua, 21 Ereatara Enari, 22 Lima Sopoaga, 23 Ed Fidow.



La composition du Chili : 1 Javier Carrasco, 2 Tomás Dussailant, 3 Matías Dittus, 4 Pablo Huete, 5 Santiago Pedrero, 6 Martín Sigren (Capt.), 7 Clemente Saavedra, 8 Raimundo Martínez, 9 Marcelo Torrealba, 10 Rodrigo Fernández, 11 José Larenas, 12 Matías Garafulic, 13 Domingo Saavedra, 14 Santiago Videla, 15 Iñaki Ayarza.



Les remplaçants chiliens : 16 Diego Escobar, 17 Salvador Lues, 18 Esteban Inostroza, 19 Javier Eissmann, 20 Alfonso Escobar, 21 Ignacio Silva, 22 Benjamin Videla, 23 Pablo Casas.