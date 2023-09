Coupe du monde de rugby : Dupont utilisé avec l'extrême droite, l'indignation est totale

Arnaud De Kanel

Tous les regards sont braqués sur Antoine Dupont depuis plusieurs semaines. Capitaine d'un XV de France qui fait partie des favoris pour remporter sa première Coupe du monde à la maison, le Toulousain se retrouve forcément exposé mais il préférerait parfois le contraire. C'est notamment le cas avec le média «Valeurs Actuelles» qui a décidé de le mettre à la Une de son tirage hebdomadaire mais Dupont s'oppose à véhiculer les valeurs de ce journal.

Antoine Dupont est au cœur d'une récupération politique. Utilisé par Valeurs Actuelles , un média d'extrême droite, pour défendre les valeurs du rugby, « un sport enraciné, devenu modèle de société », le capitaine du XV de France est mécontent. Il l'a fait savoir vendredi soir en republiant une story Instagram de Jean Dujardin, avec qui il partage la Une de l'hebdomadaire, où l'acteur écrit : « La France rugby oui, vos valeurs, non. Pas de récupération. Merci. » En 2021, lors de son premier capitanat avec les Bleus , Dupont avait déjà fait la Une en figurant dans un bandeau où une pleine page était dédiée à Eric Zemmour. Mais à chaque fois, le demi de mêlée n'avait rien demandé. Les agissement de Valeurs Actuelles avec le demi de mêlée provoquent l'indignation.

Après le XV de France, leur vengeance est terrible https://t.co/a9sZnF9pYl pic.twitter.com/SEGIsMYayc — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«Ça me déplaît fortement»

Dans L'Equipe ce samedi, Pierre Rabadan, ancien troisième ligne et désormais adjoint aux Sports et aux Jeux Olympique et Paralympiques 2024 à la mairie de Paris, est monté au créneau. « Ça me déplaît fortement qu'on puisse associer Antoine Dupont à Valeurs actuelles et aux idées que ce titre met en avant. Mais c'est un personnage qui dépasse le cadre du rugby, du fait de son talent, de son aura et de son statut de capitaine de l'équipe de France. Ça ne me surprend donc pas plus que ça. Malheureusement, c'est la rançon de la gloire. Les mecs surfent sur le profil d'Antoine, un gars qui s'appelle Dupont, qui est issu de la campagne. C'est un peu leur terreau de conquête. Tout ça est fait de manière très pensée. C'est stratégique et politique », a-t-il déploré. Bakary Méité a également fait part de son mécontentement dans les colonnes du quotidien sportif.

«C'est triste et ça me dégoûte»