Coupe du monde de Rugby : Le XV de France menacé, Galthié sort le grand jeu

Ce jeudi 21 septembre le XV de France va disputer la troisième rencontre de sa phase de poule, en affrontant la Namibie au stade Vélodrome de Marseille. Une affiche assez facile pour les hommes de Fabien Galthié, qui semble décidé à ressortir ses cadres après les avoir mis au repos contre l’Uruguay (27-12).

Même s’il y a eu une victoire, la rencontre contre l’Uruguay est pour le moment le point noir de cette Coupe du monde du XV de France. Avoir raté le point de bonus peut en effet être considéré comme une véritable faute professionnelle, sachant que désormais les Français ne sont pas à l’abri d’un scénario catastrophe... qui les verrait sortir dès les poules de son propre Mondial.

Bonus obligatoire

Pour éviter cela il faudra se reprendre en main dès jeudi prochain, avec la rencontre face à la Namibie, un adversaire encore plus facile que l’Uruguay. Du 17e au ranking World Rugby, la France va rencontrer le 21e, qui affiche deux lourdes défaites en cette Coupe du monde. Il y a eu celle contre l’Italie (52-8), mais surtout celle récente contre la Nouvelle-Zélande (71-3), qui n’ont eu aucun mal à rafler le point de bonus offensif.

Retour des cadres contre la Namibie ?