Coupe du monde de rugby : Coup dur, le geste fort des All Blacks

Jean de Teyssière

Vendredi soir, lors du deuxième match de la Nouvelle-Zélande dans cette Coupe du monde face à la Namibie (71-3), un frisson d'effroi a parcouru l'échine des joueurs et des supporters présents dans le Stadium de Toulouse ; et ce, après la fracture de la cheville du numéro 12 namibien, Le Roux Malan. Sorti sur civière à la 18ème minute de jeu, le joueur a reçu un joli cadeau de la part des All Blacks, lui ayant offert un maillot dédicacé par l'intégralité de l'équipe néo-zélandaise.

La blessure de Le Roux Malan a jeté un froid dans le Stadium de Toulouse, les joueurs étant choqués par la blessure du Namibien. Sorti sur civière sous les applaudissements du stade, le Namibien a pu compter sur un beau geste de la part des All Blacks après sa terrible blessure.

«Il y a une facture avec luxation»

Après le match perdu par son équipe face à la Nouvelle-Zélande, Allister Coetzee, le sélectionneur de la Namibie, donnait des nouvelles de Le Roux Malan, gravement blessé à la cheville : « Il s’est fait opérer hier soir. Il y a une facture avec luxation, donc c’est assez dur pour lui. Plus tôt il se faisait opérer, plus vite il se remettrait sur pied, en vue de la saison à venir. L’opération s’est très bien passée, selon le chirurgien. Je pense qu’ils vont le garder jusqu’à lundi ou mardi, puis il rentrera. »

«Les All Blacks ont eu ce geste très sympathique»