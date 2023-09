Une star manque au XV de France, il annonce son retour

Axel Cornic

Déjà bien handicapé par les blessures avant la Coupe du monde, le XV de France a perdu un nouveau cadre d’ès la première rencontre. Julien Marchand s’est en effet blessé à la cuisse le 8 septembre dernier face aux All Blacks (27-13) et une indisponibilité d’au moins quatre semaines a été annoncée.

Depuis le début de son mandat, Fabien Galthié a souhaité installer une ossature forte pour son XV de France, avec certains cadres qui n’ont quasiment jamais bougé. Ainsi, quand un manque à l’appel il y a toujours un léger problème, même si la France peut compter sur un énorme vivier de talent, avec des remplaçants de très haut niveau.

Scandale au XV de France, Galthié a appelé Haouas https://t.co/oOu5nwNZqa pic.twitter.com/0ZWzYiQUcE — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Marchand, blessé dès le premier match

C’est le cas de Peato Mauvaka, qui en sélection comme en club est la doublure de Julien Marchand. Rentré en jeu après une vingtaine de minutes contre la Nouvelle-Zélande, le talonneur a tout de suite montré qu’il pouvait suppléer à la perfection son coéquipier. Derrière lui ce n’est d’ailleurs pas moins fort, puisque Pierre Bourgarit n’est autre que le talonneur du Stade Rochelais double Champion d’Europe en titre !

« L'Italie est un objectif pour lui »