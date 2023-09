Il annonce une grande nouvelle pour le XV de France

Jean de Teyssière

Deux matchs, deux victoires pour le XV de France dans cette Coupe du monde, déjà très bien placée pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais face à l'Uruguay, les hommes de Fabien Galthié ont laissé entrevoir des lacunes. Les réservistes n'étant pas au niveau de l'équipe première. Une victoire qui pourrait inquiéter, même si pour l'ancienne légende du Biarritz Olympique et du XV de France, Imanol Harinordoquy, rien n'est inquiétant.

Le XV de France a été bousculé à Villeneuve-d'Ascq jeudi dernier face à l'Uruguay (27-12). Les Bleus avaient comme objectif de décrocher le bonus offensif, et s'assurer quasiment une place en quart de finale de la Coupe du monde. Cela n'a pas été le cas, et Antoine Dupont et les siens devront battre largement la Namibie au stade Vélodrome ce jeudi pour se préparer tranquillement à affronter l'Italie, le 29 septembre prochain.

«J'étais sûr d'une large victoire après la performance aperçue contre les Blacks»

Au cours d'un entretien accordé au Midi Olympique , l'ancien troisième ligne du XV de France, Imanol Harinordoquy, regrette que la France n'ait pas été capable de réaliser une performance similaire à celle des All Blacks face à la Namibie (71-3) : « Moi aussi, je me suis trompé. J'étais convaincu que cette équipe de France avait franchi un cap dans ce registre (aborder une rencontre avec plus de sang-froid, ndlr). J'étais sûr d'une large victoire après la performance aperçue contre les Blacks. D'ailleurs, j'aurai aimé que cette équipe soit capable de faire comme la Nouvelle-Zélande contre la Namibie. Ça aurait été mieux pour la confiance. Mais bon.. »

«Je ne suis pas très inquiet»