Les All Blacks dénoncent un scandale avec le XV de France

Jean de Teyssière

Vendredi soir, lors de l'écrasante victoire de la Nouvelle-Zélande face à la Namibie (71-3), tout n'a pas été rose puisqu'Ethan De Groot a été expulsé suite à un plaquage tête contre tête. Mais le sélectionneur néo-zélandais, Ian Foster, n'a pas manqué de pointer du doigt un manque de cohérence dans l'arbitrage, notamment en comparant la faute de De Groot avec celle de Romain Taofifenua, le Français, face à l'Uruguay ; auteur d'une faute semblable, mais qui n'avait écopé que d'un carton jaune.

La rencontre entre les All Blacks et la Namibie s'est déroulée comme beaucoup le pressentaient. Remportant ce match 71-3 avec le point de bonus offensif en plus, la Nouvelle-Zélande se relance dans cette Coupe du monde, après avoir manqué son entrée face au XV de France la semaine dernière (13-27). Mais le sélectionneur des All Blacks regrette que l'arbitrage ne soit pas le même entre son équipe et les Bleus de Fabien Galthié...

Pourquoi Taofifenua n'a pas été exclu face à l'Uruguay

L'arbitre de la rencontre entre le XV de France et l'Uruguay jeudi soir, Ben O'Keeffe, explique pourquoi Romain Taofifenua n'a pas écopé d'un carton rouge et s'est contenté du jaune : « Il y a eu un contact direct à la tête, c'était dangereux mais il y a une circonstance atténuante à cause du deuxième plaqueur (Sekou Macalou) et le joueur (Santiago Arata) s'est baissé. » Et face aux All Blacks, Adriaan Booysen qui a subi le plaquage pleine tête d'Ethan De Groot, est sorti sur blessure...

XV de France : Galthié perd un cadre, il annonce une bonne nouvelle https://t.co/6jmyncaoWd pic.twitter.com/6vF6xcFSJp — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«Entre hier soir et ce soir, c’est la question de la cohérence qui doit être travaillée »