Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Pays de Galles - Portugal

Le Pays de Galles et le Portugal s'affrontent ce samedi en fin d'après-midi à l'Allianz Riviera. Les Gallois font bien entendus office de favoris face à des Portugais qui ne participeront qu'à la deuxième Coupe du monde de leur histoire. Les Loups sont là pour apprendre tandis que le XV du Poireau affiche de très grandes ambitions.

La Coupe du monde se poursuit ce samedi 16 septembre. Au programme du jour, trois rencontres dont ce Pays de Galles - Portugal. Dans le foot, cette affiche aurait pu opposer Gareth Bale à Cristiano Ronaldo fut un temps, mais au rugby, elle fait beaucoup moins rêver, pour la simple et bonne raison que les Portugais sont à des années lumières des Gallois. Preuve qu'ils ne sont pas une référence en matière de rugby, les Loups vont participer à leur deuxième Mondial, le premier depuis 14 ans.

Le Pays de Galles veut mettre la pression sur l'Australie, le Portugal profite

Les hommes de Patrice Lagisquet vont lancer leur aventure ce samedi à l'Allianz Riviera tandis que les Gallois se sont imposés la semaine passée face aux Fidji (32-26). Le sélectionneur français de cette équipe portugaise livre son sentiment avant de débuter ce tournoi. « Je suis un peu excité, mais impatient de voir ce qu'on va être capable de faire par rapport à ce type d'opposition. Parce qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de rencontrer des équipes de ce niveau-là. Et puis un peu inquiet aussi parce que ce sont des gros matches et quelque part, il y a toujours la crainte de ne pas être au niveau, d'être passé à côté dans la préparation, de ne pas avoir donné toutes les armes aux joueurs. Il y a quand même une ambition, une volonté de montrer un beau visage, de voir, de pratiquer un rugby qui soit séduisant. Mais il y a une part d'éléments que l'on ne maitrise pas : les aléas de la météo. On va voir celles nous permettent de pratiquer un rugby assez ambitieux », promet-il pour France Bleu .



Le Portugal fera donc face à une équipe du Pays de Galles plus reboostée que jamais. Promis à une Coupe du monde ratée, le XV du Poireau a réussi à se défaire des Fidji la semaine dernière. En cas de victoire ce soir, les hommes de Warren Gatland mettraient la pression sur l'Australie, l'autre grosse équipe de ce groupe C. « Je ne pense pas à l'Australie pour l'instant. Il y a une belle opportunité de faire une belle performance samedi. C'est un match à la fois. Nous aimerions atteindre une finale de Coupe du monde. Ne nous écartez pas ! Cette équipe est capable de faire quelque chose de très spécial. Si vous êtes une équipe difficile à battre, les choses peuvent venir à vous », confiait le sélectionneur du Pays de Galles. Le Britannique Karl Dickson donnera le coup d'envoi de ce match à 17h45 depuis l'Allianz Riviera de Nice. La rencontre sera à suivre sur M6 .

Les compositions pour Pays de Galles - Portugal

La composition du Pays de Galles : 15. Halfpenny; 14. Rees-Zammit; 13. Grady; 12. Williams; 11. Dyer; 10. Anscombe; 9. Williams; 8. Faletau; 7. Reffell; 6. Lydiate; 5. Jenkins; 4. Tshiunza; 3. Lewis; 2. Lake (cap); 1. Smith.



Les remplaçants gallois : 16. Elias, 17. Domachowski, 18. Francis, 19. Beard, 20. Basham, 21. Davies, 22. Costelow, 23. Adams.



La composition du Portugal : 15. Sousa Guedes ; 14. Pinto, 13. Lima, 12. Appleton (cap), 11. Marta ; 10. Portela, 9. Marques ; 7. Martins, 8. Simoes, 6. Granate ; 5. Cerqueira, 4. Madeira ; 3. Alves, 2. Tadjer, 1. Fernandes.



Les remplaçants portugais : 16. Costa, 17. Campergue, 18. H. Ferreira, 19. Bello, 20. Wallis, 21. Lucas, 22. Moura, 23. Storti.